Secretarul general ONU descrie intervenția SUA în Venezuela: „Un precedent periculos”

Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, este profund îngrijorat de acțiunea militară a SUA în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a declarat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, înaintea unei posibile reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU.

Venezuela și Columbia, susținute de Rusia și China, au solicitat reuniunea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate, potrivit Reuters, după ce SUA au atacat Venezuela și l-au destituit pe președintele Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere. Reuniunea nu a fost încă programată.

Pe fondul tensiunilor tot mai puternice legate de operațiunea militară americană în Venezuela, Națiunile Unite avertizează că situația riscă să creeze un precedent extrem de periculos. Purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a subliniat într-un comunicat că respectarea dreptului internațional rămâne esențială.

În acest context, Consiliul de Securitate s-a reunit deja de două ori, în octombrie și decembrie, pentru a discuta escaladarea tensiunilor dintre Washington și Caracas. La rândul său, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a condamnat intervenția americană, calificând-o drept o acțiune periculoasă pentru stabilitatea globală.

„Atacul militar american mortal şi trădător este efectuat împotriva unei ţări în care este pace”, a scris el într-o depeșă adresată Consiliului de Securitate, avertizând că situația „are implicaţii grave pentru pacea şi securitatea regională şi internaţională”.

Diplomatul venezuelean a acuzat Statele Unite că au încălcat Carta ONU, amintind principiul de bază privind interzicerea recurgerii la forță. Carta prevede că „Toţi membrii se vor abţine în relaţiile lor internaţionale de la ameninţarea sau utilizarea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat”.

Administraţia condusă de Donald Trump a intensificat în ultimele luni acţiunile împotriva ambarcaţiunilor suspectate de transport ilegal de droguri în apele Venezuelei şi de-a lungul ţărmului Pacific al Americii de Sud.

Statele Unite au consolidat dispozitivul militar şi au instituit o blocadă pentru navele aflate sub regim de sancţiuni, reuşind recent să intercepteze două petroliere care transportau ţiţei din Venezuela. În luna octombrie, Washingtonul a invocat Articolul 51 din Carta ONU, care prevede posibilitatea notificării unor măsuri de autoapărare în situaţia unui atac armat.

În reacțiile internaționale apărute după operațiunea din Venezuela, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a transmis pe platforma X că acțiunea nu trebuie privită ca o schimbare de regim, ci ca o măsură de justiție.

„Aceasta nu este o schimbare de regim, aceasta este dreptate. Maduro a fost un dictator ilegitim, pus sub acuzare, care a condus o organizaţie narcoteroristă declarată responsabilă de uciderea cetăţenilor americani”, a scris acesta.