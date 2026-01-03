Șoșoacă cere eliberarea lui Maduro. Șefa S.O.S România a fost prezentă la învestirea președintelui venezuelean

Partidul S.O.S. România, prin președintele său și europarlamentar, Diana Șoșoacă, cere Statelor Unite să oprească escaladarea militară în Venezuela și să aleagă „calea păcii și a diplomației”. De asemenea, formațiunea solicită eliberarea lui Nicolas Maduro și a soției acestuia.

Într-un comunicat oficial, S.O.S. România subliniază că se delimitează „de orice politică de invadare, ocupare sau cotropire” și consideră că acțiunile militare în Venezuela reprezintă „încălcări grave ale dreptului internațional și ale Cartei ONU”.

Potrivit formațiunii, Statele Unite „par să se fi îndepărtat de proiectul păcii și al respectării suveranității altor state”, iar soluția trebuie să fie „dialogul, cooperarea și diplomația”.

Formațiunea politică face o cerere explicită administrației conduse de Donald Trump, solicitând „eliberarea de îndată” a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, precum și „repatrierea lor în Venezuela”.

„Niciun stat, indiferent de puterea sa, nu are dreptul să impună schimbări de regim sau să captureze lideri politici prin operațiuni armate”, se arată în mesaj.

Partidul S.O.S. România avertizează asupra riscului unei „spirale a violenței” și chiar al declanșării unui „al Treilea Război Mondial”, solicitând convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a analiza situația din Venezuela. Formațiunea subliniază că „America Latină a fost declarată zonă a păcii” și că acest statut trebuie respectat.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a participat, în ianuarie 2025, la ceremonia de învestire a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, alături de câțiva colegi din partidul S.O.S. România.

„Impresii din Caracas, Venezuela, unde am participat la învestirea președintelui Nicolas Maduro”, a scris Șoșoacă pe rețelele sociale.

Ea a refuzat să explice cine a suportat costurile deplasării, menționând că a fost invitată, iar Parlamentul European a transmis că nu a fost vorba despre o delegație oficială.

Nicolás Maduro conduce Venezuela din 2013. Țara, care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, se confruntă de ani buni cu hiperinflație severă, criză economică profundă și lipsuri majore de alimente și medicamente, determinând milioane de cetățeni să emigreze.

Maduro este perceput de multiple state occidentale ca lider autoritar, fiind acuzat de reprimarea opoziției, controlul justiției și fraudarea alegerilor. Alegerile din iulie 2024 au fost intens contestate de opoziție și de numeroase guverne, care le-au catalogat drept frauduloase și au considerat președinția lui Maduro ilegitimă.

Departamentul de Justiție al SUA îl acuză pe Nicolás Maduro și alți oficiali venezueleni de implicare în rețele de trafic de droguri și „narco-terorism”. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat inculparea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, în Districtul de Sud al New York-ului, pentru conspirație la import de cocaină în SUA și deținere de arme și dispozitive destructive.

Bondi a declarat că aceștia„vor înfrunta întreaga forță a justiției americane” și a mulțumit administrației și armatei americane pentru „misiunea” de capturare, amintind că Maduro fusese pus sub acuzare încă din martie 2020.

Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că Nicolás Maduro și soția sa au fost capturați și transportați în afara țării „în coordonare cu forțele de ordine americane”. Trump a anunțat și o conferință de presă cu „detalii de urmat”.