Donald Trump și controversa aspirinei. Președintele american ia o doză de patru ori mai mare decât recomandările medicale

Președintele Donald Trump a dezvăluit recent, într-un interviu amplu acordat publicației The Wall Street Journal, că urmează un regim autoimpus de sănătate care sfidează recomandările actuale ale comunității medicale. Ceea ce i-a provocat pe jurnaliștii de la NPR (National Public Radio) să analizeze decizia sa.

Liderul american, în vârstă de 79 de ani, a declarat că ia zilnic o doză de 325 de miligrame de aspirină, un obicei pe care îl menține de mai bine de un sfert de secol. Această cantitate reprezintă echivalentul unei tablete standard pentru adulți, fiind de patru ori mai mare decât „doza mică” de 81 de miligrame pe care medicii o prescriu de obicei pentru prevenția cardiovasculară.

În stilul său caracteristic, Donald Trump și-a justificat decizia prin dorința de a menține o circulație sanguină fluidă, folosind o terminologie simplificată pentru a descrie procesele fiziologice complexe.

Acesta a explicat jurnaliștilor că aspirina este recunoscută pentru proprietățile sale de subțiere a sângelui și că obiectivul său principal este să evite riscurile asociate unei densități ridicate a fluxului sanguin.

„Vreau un sânge frumos și subțire care să îmi curgă prin inimă. Are sens, nu-i așa?”, a punctat președintele, subliniind că acest regim este unul de lungă durată, în ciuda faptului că doza depășește ceea ce îi sfătuiesc proprii medici.

Dezvăluirile președintelui vin într-un moment în care protocoalele medicale din SUA s-au schimbat radical în ultimii ani. Din 2022, U.S. Preventive Services Task Force, principalul organism de experți în prevenția bolilor, a emis recomandări stricte conform cărora persoanele de peste 60 de ani nu ar trebui să înceapă un tratament zilnic cu aspirină pentru prevenirea bolilor cardiovasculare dacă nu suferă deja de o afecțiune preexistentă.

Mai mult, experții consideră că este rezonabil ca persoanele care iau deja acest medicament în scop preventiv să oprească administrarea în jurul vârstei de 75 de ani, din cauza riscului crescut de hemoragii interne care depășește beneficiile potențiale pentru inimă, concluzionează NPR.

Deși aspirina este unul dintre cele mai utilizate medicamente fără rețetă pentru ameliorarea durerilor și prevenirea cheagurilor de sânge, doza optimă rămâne un subiect de dezbatere intensă.

Un studiu clinic major publicat în 2021 a demonstrat că nu există niciun beneficiu suplimentar în administrarea unei doze de 325 miligrame față de cea de 81 miligrame pentru pacienții cu boli cardiace. Din contră, dozele mai mari sunt adesea evitate de medici deoarece cresc riscul de complicații gastrice și sângerări, fără a oferi o protecție superioară împotriva infarctului sau a accidentului vascular cerebral.

În prezent, aproximativ unul din șapte americani în vârstă utilizează aspirina ca măsură profilactică, însă cazul președintelui rămâne unul atipic prin prisma dozei ridicate și a longevității tratamentului.