O vitamină ar putea proteja supraviețuitorii unui infarct, potrivit unui studiu

Un nou studiu realizat de intermountainhealthcare.org, indică faptul că o vitamină banală ar putea avea un rol semnificativ în protejarea pacienților care au trecut printr-un infarct. Potrivit cercetătorilor, suplimentarea adecvată ar putea reduce riscul apariției unui al doilea episod cardiac la persoanele cu astfel de antecedente, oferind un potențial sprijin în prevenția complicațiilor viitoare, informează Fox News.

Studiul realizat de Intermountain Health din Salt Lake City, Utah, indică faptul că administrarea de vitamina D3 ar putea reduce considerabil riscul unui al doilea infarct în rândul persoanelor care au trecut deja printr-un astfel de episod.

În timpul unei cercetări clinice de mare amploare, participanților le-au fost urmărite nivelurile de vitamina D din sânge, iar dozele de supliment au fost ajustate pentru a se ajunge la valori considerate „optime”, se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit echipei de cercetare, pacienții care au primit doze mai ridicate de vitamina D3 au prezentat o scădere cu aproximativ 50% a probabilității de a suferi un nou atac de cord.

Concluziile studiului au fost prezentate în timpul Sesiunilor Științifice ale Asociației Americane a Inimii ((American Heart Association Scientific Sessions), un eveniment major în domeniul cardiologiei, desfășurate la New Orleans.

Studiul amplu, denumit TARGET-D, a analizat 630 de pacienți tratați între aprilie 2017 și mai 2023, toți trecuți recent printr-un atac de cord. Cercetătorii au descoperit că 85% dintre participanți prezentau un deficit de vitamina D3.

Voluntarii au fost împărțiți în două loturi: unul a primit suplimentare cu vitamina D3, iar celălalt a continuat tratamentul obișnuit, fără intervenție suplimentară. Obiectivul principal a fost ca nivelul de vitamina D din sânge să depășească pragul de 40 ng/ml.

În grupul care a primit vitamina D, pacienții își verificau anual nivelul seric pentru a confirma atingerea acestui obiectiv. Peste jumătate dintre ei au avut nevoie inițial de o doză de 5.000 UI, deși, în general, adulților li se recomandă între 600 și 800 UI pe zi pentru menținerea unor valori considerate adecvate, de 30–50 ng/ml.

Participanții au fost monitorizați până în martie 2025 pentru evaluarea evoluției cardiovasculare. Pe parcursul urmăririi, 107 dintre cei 630 de pacienți au trecut printr-un eveniment cardiac major.

Cercetătoarea Heidi May, specialist în epidemiologie cardiovasculară la Intermountain Health, a declarat că administrarea unor doze mai ridicate de vitamina D3 nu a generat efecte adverse în timpul studiului.

„Rezultatele sunt încurajatoare, însă este nevoie de cercetări suplimentare pentru a confirma aceste concluzii”, a precizat May, amintind că nivelurile adecvate de vitamina D sunt asociate cu un risc mai scăzut de boală coronariană, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral. Ea a adăugat că până la două treimi din populația globală prezintă deficit de vitamina D.

Potrivit cercetătoarei, expunerea la soare rămâne principala sursă naturală de vitamina D, însă obiceiurile de viață din ultimii ani au redus timpul petrecut în aer liber.

Dr. Bradley Serwer, cardiolog intervențional din Maryland și director medical la VitalSolution, care nu a participat la cercetare, a subliniat pentru Fox News Digital că beneficiile cardiovasculare ale unui nivel optim de vitamina D sunt cunoscute de mult timp. El a menționat că studiile anterioare au evidențiat legături clare între deficitul de vitamina D și riscul crescut de hipertensiune, boală coronariană, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă.

Cercetările realizate până acum nu au oferit dovezi convingătoare că suplimentele de vitamina D pot diminua riscul de infarct, a explicat Serwer. El a precizat că multe dintre studiile anterioare au utilizat doze standardizate, insuficiente pentru a readuce nivelurile vitaminei la valori considerate sănătoase.

Noile date, care indică o reducere de aproximativ 50% a riscului unui al doilea atac de cord, sunt promițătoare, dar se referă la pacienți cu risc cardiovascular ridicat, concluzii care ar putea să nu se aplice persoanelor din categorii de risc scăzut, a atras atenția specialistul.

Potrivit acestuia, este nevoie de investigații suplimentare pentru a stabili dacă suplimentarea cu vitamina D oferă beneficii reale și celor cu niveluri normale ale vitaminei. În prezent, dovezile privind eficiența suplimentării în astfel de cazuri rămân neclare.

Într-o analiză separată, Dr. Marc Siegel a remarcat că rezultatele studiului se aliniază cu ceea ce se cunoaște deja despre rolul vitaminei D în sănătatea inimii. El a subliniat că deficitul acestei vitamine favorizează inflamația și formarea cheagurilor de sânge, în timp ce nivelurile adecvate sunt asociate cu scăderea riscului de boală coronariană, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral.

Siegel a mai explicat că vitamina D funcționează, în esență, asemenea unui hormon, având un rol esențial în buna funcționare a organelor, inclusiv a inimii.