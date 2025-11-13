Cea mai mare pânză de păianjen din lume are peste 1.000 de metri pătrați

O echipă de cercetători a făcut o descoperire impresionant: cea mai mare pânză de păianjen din lume, cu o suprafață uriașă de 1.140 de metri pătrați. Experții spun că dimensiunea și realizarea acestei pânze oferă noi perspective asupra comportamentului și strategiilor de supraviețuire ale acestor creaturi.

La granița dintre Grecia și Albania, într-o peșteră întunecată, cercetătorii au făcut o descoperire remarcabilă: o pânză de păianjen care se întinde pe o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați și adăpostește două specii diferite de arahnide, un fenomen fără precedent de coabitare.

Această structură impresionantă, descrisă de oamenii de știință drept „extraordinară”, găzduiește peste 110.000 de păianjeni. Ceea ce face descoperirea cu atât mai surprinzătoare este faptul că aceste specii nu sunt cunoscute pentru comportamente lor, iar acum par să fi format împreună o adevărată colonie.

Rezultatele cercetării, publicate recent în revista Subterranean Biology, deschid noi perspective asupra comportamentului acestor arahnide și ridică întrebări despre modul în care interacțiunile între specii pot da naștere unor structuri colosale, chiar și în mediile cele mai întunecate și inaccesibile ale planetei.

Colonia de păianjeni a fost descoperită într-o peșteră sulfuroasă, creând un spectacol natural uimitor. O pânză masivă acoperă peretele unui pasaj îngust și jos, chiar lângă intrarea în Peștera Sulfur. Această structură impresionantă este formată din mii de pânze individuale, în formă de pâlnie, împletite într-un mozaic uriaș, situat într-o zonă permanent întunecată a peșterii.

István Urák, profesor de biologie la Universitatea Sapientia din Transilvania și autor principal al studiului, descrie experiența ca pe ceva profund emoționant.

„Dacă aș încerca să exprim în cuvinte toate emoțiile care m-au cuprins, aș menționa admirația, respectul și recunoștința. Trebuie să le experimentezi ca să înțelegi cu adevărat ce simți”, a declarat profesorul.

Cercetătorii au identificat două specii care coabitează în colonie: Tegenaria domestica, cunoscută drept păianjenul domestic sau țesătorul de pâlnie de hambar, și Prinerigone vagans. Estimările indică prezența a aproximativ 69.000 de exemplare de Tegenaria domestica și 42.000 de Prinerigone vagans, toate contribuind în această rețea complexă de viață subterană.

Jason Dunlop, curator de arahnide și miriapode la Muzeul de Istorie Naturală din Berlin, descrie descoperirea ca fiind fascinantă: „Ceea ce-i fascinant aici este, în primul rând, faptul că există un grup de păianjeni care trăiesc în comunitate într-o peșteră”.

Majoritatea păianjenilor sunt cunoscuți ca fiind solitari, însă anumite specii formează comunități, de obicei prin construirea de pânze mari comune în aer liber, pe copaci sau tufișuri.

Ceea ce face însă această descoperire cu adevărat remarcabilă este colaborarea între două specii diferite, T. domestica și P. vagans, ambele frecvent întâlnite în apropierea locuințelor umane. „Este fără precedent ca aceste două specii, din familii distincte, să coexiste în același spațiu în mod colaborativ”, a explicat Dunlop.

Mai mult, analiza pânzei aduce informații noi despre alimentația acestor păianjeni, oferind o perspectivă inedită asupra comportamentului lor social și ecologic.

Cercetările asupra păianjenilor au început să contureze o imagine surprinzătoare, care contrazice așteptările oamenilor de știință. În mod tradițional, se presupunea că țesătorii de pâlnii de hambar se hrănesc cu P. vagans.

Însă studiile din Peștera Sulfur arată că T. domestica mănâncă în principal musculițe foarte mici. Specialiștii cred că întunericul complet din peșteră ar putea afecta vederea acestor păianjeni, limitându-le abilitatea de a vâna prăzi mai mari. Totodată, cantitatea abundentă de hrană disponibilă ar putea fi un factor determinant în această adaptare a dietei.

„Rezultatele sugerează că acest aranjament neobișnuit este posibil datorită multitudinii de muște mici din peșteră, care asigură hrană suficientă pentru toți locuitorii, chiar și în condițiile unei densități impresionante, cu zeci de mii de indivizi”, explică Dunlop.

Urák mai subliniază că astfel de descoperiri arată că nu cunoaștem niciodată pe deplin o specie. „Unele organisme manifestă o plasticitate genetică remarcabilă, care devine vizibilă doar în condiții extreme. În aceste medii, apar comportamente ce nu sunt observate în mod normal”, a declarat el pentru Live Science.