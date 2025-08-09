Social

Cele mai potrivite plante pentru baie: o oază verde cu aer de spa, chiar la tine acasă

Cele mai potrivite plante pentru baie: o oază verde cu aer de spa, chiar la tine acasăPlante în baie. Sursa foto: Pixabay
Deși, în general, cele mai multe plante de apartament sunt amplasate în camerele de zi, bucătării sau birouri, baia este, de fapt, un spațiu ideal pentru cultivarea anumitor specii. Umiditatea crescută și temperaturile mai ridicate, caracteristice acestei încăperi, imită perfect mediul natural al plantelor tropicale.

Chiar dacă baia nu beneficiază întotdeauna de lumină naturală abundentă, există plante care se dezvoltă bine în lumină slabă sau moderată. Pentru cele care necesită lumină intensă, o fereastră orientată spre sud este ideală, dar și cele orientate spre est sau vest pot oferi condiții potrivite. În lipsa unui pervaz generos, pot fi instalate rafturi sau ghivece suspendate, maximizând astfel spațiul vertical.

Un aspect esențial de luat în calcul este udarea. Datorită umidității crescute din baie, solul se usucă mai lent comparativ cu alte încăperi. Verificarea săptămânală a nivelului de umiditate al solului este recomandată, pentru a evita excesul de apă, care poate duce la apariția putregaiului sau a mucegaiului.

Plantele ideale pentru băile de apartament cu lumină naturală redusă

Vă prezentăm o selecție de plante ideale pentru baie, care adaugă nu doar un plus estetic, ci și un aer proaspăt și relaxant, specific unui spa natural.

Planta păianjen (Chlorophytum comosum): O alegere clasică și rezistentă, planta păianjen se adaptează ușor la diferite niveluri de lumină. Preferă lumina puternică, dar supraviețuiește și în condiții mai întunecate. Micile lăstari pot fi replantați cu ușurință, oferind posibilitatea multiplicării rapide.

Spider Plant

Spider Plant. Sursa foto: deepgreenpermaculture.

Ferigă Corn de Cerb (Platycerium): Remarcabilă prin frunzele sale asemănătoare coarnelor de cerb, această ferigă preferă o atmosferă cu umiditate ridicată și lumină moderată. Adesea montată pe suporturi din lemn sau plasată în coșuri suspendate, adaugă un element decorativ inedit.

Feriga Adiantum: Frunzele fine și delicate ale acestei ferigi necesită o umiditate constantă și lumină difuză. Este o plantă sensibilă la uscăciune, astfel că mediul umed al băii este perfect pentru ea.

Iedera vă poate transforma baia într-o grădină

Iedera englezească (Hedera helix): Ideală pentru ghivece suspendate, iedera adaugă un efect de cascadă verde. Preferă lumina moderată și trebuie lăsată să se usuce ușor între udări. Unele varietăți au frunze pestrițe, adăugând varietate vizuală.

Ficus benjamina

Plante plasate în baiei: Ficus benjamina. Sursa foto: Pixabay

Arborele banilor (Pachira aquatica): Cu o creștere verticală și frunze lucioase, această plantă se dezvoltă bine într-un mediu cald și umed. Deși preferă lumina puternică, tolerează și condiții moderate. Udarea trebuie făcută moderat, lăsând solul să se usuce între irigări.

Ficus benjamina: Cunoscut și sub denumirea de smochin plângător, ficusul se dezvoltă optim în lumină puternică și căldură constantă. Este sensibil la curenți de aer, iar schimbările bruște de temperatură pot duce la căderea frunzelor. Solul trebuie menținut umed vara și ușor uscat iarna.

Iedera englezească

Iedera englezească. Sursa foto: Pixabay

Plantele contribuie și la un ambient relaxant în baie

Aglaonema: O alegere inspirată pentru băile cu lumină redusă. Frunzele sale în nuanțe de verde și argintiu adaugă un accent decorativ interesant. Necesită o umiditate constantă și se potrivește perfect pe rafturi sau colțuri mai întunecate.

Arborele de cauciuc: Cunoscut pentru frunzele mari și lucioase, este o plantă ușor de întreținut. Preferă lumina intensă, dar se adaptează și în zone mai umbrite. Curățarea periodică a frunzelor este recomandată. Udarea excesivă trebuie evitată, deoarece poate cauza îngălbenirea frunzelor.

Plantele nu doar că aduc un plus de prospețime băii, dar contribuie și la un ambient relaxant, amintind de o experiență spa. Indiferent de dimensiunea băii sau de nivelul de lumină disponibil, există întotdeauna o plantă care se poate adapta și transforma spațiul într-un colț verde de relaxare, potrivit goodhousekeeping.com.

