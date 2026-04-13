Ce plante de apartament sunt ușor de întreținut și cum le îngrijești corect

Plantele de apartament ușor de întreținut au, în general, nevoie de puțină apă și se adaptează bine la lumină indirectă, ceea ce le face potrivite pentru majoritatea locuințelor. Sansevieria, epipremnum și chlorophytum se numără printre cele mai răspândite opțiuni, deoarece rezistă bine și tolerează mici greșeli de îngrijire.

Primele două rezistă bine chiar și atunci când sunt udate mai rar, iar a treia tolerează fără probleme mici greșeli de îngrijire. De asemenea, toate pot fi crescute în ghivece obișnuite, iar excesul de apă rămâne una dintre principalele cauze care le poate afecta.

Sansevieria, cunoscută și ca „limba soacrei”, este una dintre cele mai ușor de întreținut plante de apartament. Are frunze groase, care stochează apă, iar acest lucru o ajută să suporte perioade mai lungi între udări. Se dezvoltă bine atât în lumină puternică, cât și în zone mai umbrite din casă. Pentru a crește în condiții bune, are nevoie de un ghiveci cu drenaj eficient și de un substrat aerat.

Udarea se face doar după ce pământul s-a uscat bine, deoarece prea multă apă poate afecta rădăcinile. Temperatura obișnuită din locuință îi este suficientă, iar umiditatea scăzută nu reprezintă, de regulă, o problemă.

Epipremnum, numit adesea pothos, este o plantă curgătoare foarte răspândită în apartamente, fiind potrivită pentru rafturi. Se dezvoltă bine în lumină indirectă și poate sta și în zone mai umbrite, însă nu rezistă la expunerea directă la soare.

Îngrijirea este simplă și presupune udări moderate, doar după ce stratul de la suprafața solului s-a uscat. Planta nu are nevoie de umiditate ridicată, ceea ce o face potrivită pentru camerele obișnuite. Pentru un aspect îngrijit, frunzele pot fi șterse periodic de praf, iar tulpinile prea lungi pot fi tăiate.

Este recomandat ca ghiveciul să nu fie prea mare, deoarece pământul care rămâne umed prea mult timp poate afecta rădăcinile.

Chlorophytum, cunoscută popular ca planta păianjen, se numără printre cele mai răspândite plante de apartament. Este recomandată începătorilor deoarece rezistă bine și produce ușor lăstari noi, care pot fi replantați.

Planta preferă lumină medie sau puternică, fără expunere directă la soare, iar pământul trebuie lăsat să se usuce ușor între două udări. Rădăcinile groase rețin apa, ceea ce îi permite să suporte și udări neregulate. Dacă apar vârfuri maronii la frunze, cauza poate fi aerul prea uscat, acumularea de săruri sau apa folosită la udare.

Planta se dezvoltă bine și atunci când stă ușor înghesuită în ghiveci, însă trebuie mutată într-un vas mai mare atunci când rădăcinile nu mai au suficient spațiu.