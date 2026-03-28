Cum arată cea mai îngustă locuință din lume. Are doar 63 cm lățime și e complet funcțională

În nordul statului Peru, în districtul Aucallama din provincia Huaral, se află o construcție care atrage atenția prin dimensiunile sale neobișnuite. Considerată cea mai îngustă locuință complet funcțională din lume, casa are o lățime de doar 63 de centimetri, potrivit odditycentral.com.

Deși spațiul pare imposibil de utilizat, locuința este organizată pe verticală, soluție frecvent întâlnită în cazul construcțiilor foarte înguste. Practic, fiecare nivel are o funcție clară, iar accesul se face prin scări abrupte sau tip scară de serviciu. Acest tip de compartimentare permite includerea elementelor esențiale: un spațiu de dormit, o zonă de gătit și chiar o baie, toate reduse la dimensiuni minime.

Locuințele de tip „tiny house” și conceptul de trai minimalist nu sunt o noutate, însă această construcție din Aucallama duce ideea la extrem. Considerată cea mai îngustă casă din lume,locuința reușește să integreze funcționalitățile unei case moderne într-un spațiu incredibil de restrâns, având doar 63 de centimetri lățime.

Proiectul îi aparține lui Fabio Moreno, un localnic care nu doar că a conceput, ci și deține această construcție neobișnuită. Prin designul său, casa transmite un mesaj clar: confortul și starea de bine nu sunt determinate de dimensiunea locuinței, ci de modul inteligent în care este folosit spațiul.

Curiozitatea generată de această construcție atipică a atras deja numeroși vizitatori, iar locuința are toate șansele să devină o atracție turistică apreciată la nivel global. Mai mult, deși la prima vedere poate fi confundată cu o simplă instalație artistică, locuința din Aucallama este pe deplin funcțională.

În interiorul spațiului de doar 63 de centimetri lățime au fost integrate aproape toate facilitățile unei case moderne: baie, bucătărie, sufragerie, dormitor, birou, hol și chiar o zonă de spălătorie. Cele două niveluri sunt conectate prin scări, iar organizarea pe verticală face posibilă utilizarea fiecărui centimetru disponibil.

Amplasată chiar în fața pieței centrale din localitate, construcția a devenit rapid un punct de atracție pentru curioși. Vizitatorii pot vedea casa de aproape, însă accesul în interior este limitat de dimensiunile extrem de reduse, care nu permit deplasarea confortabilă a mai multor persoane simultan.

Inițiatorul proiectului, Fabio Moreno, a făcut deja demersuri pentru recunoașterea oficială a recordului, depunând o solicitare către Guinness World Records. Procesul presupune verificări riguroase, inclusiv măsurători și analizarea documentației tehnice, astfel că validarea poate dura.

Cu toate acestea, Moreno rămâne optimist că locuința sa va fi confirmată drept cea mai îngustă din lume. De asemenea, proiectul are și o dimensiune simbolică și turistică. Casa nu este doar o locuință, ci și un experiment arhitectural care atrage atenția asupra limitărilor urbane și a soluțiilor alternative.

Popularitatea ei în rândul vizitatorilor indică faptul că Fabio Moreno a reușit să transforme o idee simplă într-un reper local, , care i-a adus vizibilitate și, posibil, recunoaștere internațională odată cu demersul către Guinness World Records.