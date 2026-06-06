În România, purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toate persoanele aflate într-un autovehicul, indiferent dacă se află pe scaunul din față sau pe bancheta din spate. Legislația rutieră nu face diferențe între pasageri, ceea ce înseamnă că fiecare persoană din mașină trebuie să respecte această regulă. În practică, însă, mulți dintre cei aflați pe bancheta din spate ignoră încă această obligație, considerând că locurile din spate sunt mai sigure.

Nepurtarea centurii de siguranță este încadrată la o contravenție din clasa I de sancțiuni, pentru care se aplică între 2 și 3 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că sancțiunea pornește de la 405 lei și poate ajunge până la 607,5 lei pentru fiecare persoană surprinsă fără centură.

Amenda se aplică individual, astfel că fiecare pasager care nu respectă obligația este sancționat separat, indiferent de locul ocupat în autovehicul.

Dacă într-un autovehicul se află mai mulți pasageri care nu poartă centura de siguranță, fiecare dintre aceștia va primi o amendă distinctă. De exemplu, într-o mașină cu cinci ocupanți, în care trei persoane din spate nu sunt asigurate, fiecare dintre ele va fi sancționată individual cu suma corespunzătoare contravenției.

În astfel de situații, valoarea totală a amenzilor poate crește semnificativ, chiar dacă șoferul respectă obligațiile sale.

Șoferul nu primește puncte de penalizare și nu este sancționat pentru faptul că adulții din mașină nu poartă centura. Legea nu prevede transferul răspunderii către conducătorul auto în cazul pasagerilor majori, iar sancțiunea se aplică direct persoanei care a încălcat regula.

Cu toate acestea, șoferul are obligația de a se asigura că pasagerii sunt informați cu privire la necesitatea purtării centurii de siguranță, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage o amendă de până la 607,5 lei.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că nepurtarea centurii pe bancheta din spate poate avea urmări grave, atât pentru persoana neasigurată, cât și pentru ceilalți din vehicul. În cazul unui impact, o persoană care nu poartă centura poate fi proiectată în interiorul mașinii, existând riscul de a lovi alți pasageri și de a provoca leziuni serioase. Din acest motiv, centura de siguranță rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție în trafic, indiferent de locul ocupat în autovehicul.