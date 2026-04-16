Podul Unirii de la Ungheni avansează. Teren transmis pentru finalizarea obiectivului strategic România – Republica Moldova

Republica Moldova. Un teren din satul Zagarancea, raionul Ungheni, va fi transmis cu titlu gratuit pentru construcția și finalizarea Podului Unirii de la Ungheni, precum și pentru dezvoltarea drumului național R1 Chișinău – Ungheni – România. Măsura aprobată de autorități vizează o porțiune din fondul silvic și reprezintă un pas important în avansarea unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de la frontiera moldo-română.

Potrivit autorităților, decizia va permite continuarea lucrărilor la primul pod rutier peste Prut construit în ultimele decenii, cu rol strategic în conectarea celor două rețele rutiere naționale și europene.

„Am transmis o porțiune necesară de teren din fondul silvic astfel încât să fie continuat și finalizat primul pod de autostradă care unește Republica Moldova și România”, a transmis ministrul Mediului.

Prin hotărârea adoptată, terenul este scos din administrarea Ministerului Mediului și din gestiunea Întreprinderii Silvice „Silva-Centru” din Ungheni și transmis în administrarea Administrației de Stat a Drumurilor, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de infrastructură.

Potrivit ministrului, proiectul are o importanță majoră pentru conectivitatea dintre Republica Moldova și România, dar și pentru integrarea în rețelele europene de transport.

„Această porțiune de teren ne va permite să construim în termen podul care leagă Republica Moldova de România și interconectează viitoarea autostradă A1 de pe teritoriul Republicii Moldova cu autostrada A8 din România”, a subliniat oficialul.

Podul de la Ungheni, care va lega localitățile Golăiești (România) și Zagarancea (Republica Moldova), este conceput ca un element strategic în rețeaua de transport transeuropeană.

Acesta va asigura conexiunea dintre Autostrada Unirii (A8) din România și viitoarea infrastructură rutieră care urmează să lege Chișinăul de frontiera de stat, facilitând transportul de mărfuri și pasageri între cele două țări și mai departe spre Uniunea Europeană.

Realizarea podului este susținută de o finanțare europeană nerambursabilă de aproximativ 35 de milioane de euro, acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Autoritățile subliniază că această finanțare confirmă importanța strategică a proiectului la nivel european și sprijinul pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în regiune.

Lucrările au fost lansate oficial la 26 aprilie 2025, iar termenul stabilit pentru finalizarea construcției este de 18 luni. Antreprenorul general al proiectului este compania NESS PROJECT EUROPE, care va asigura, conform contractului, o garanție a lucrărilor pentru o perioadă de 10 ani după finalizare.

Podul de la Ungheni face parte din proiectul strategic al Autostrăzii Unirii A8, care va lega Târgu Mureș - Iași - Ungheni de frontiera cu Republica Moldova. Acesta va avea lungimea de 261 de metri, va fi alcătuit din două poduri paralele, având fiecare câte două benzi pe sens și trotuare. Proiectul include și un punct comun de trecere a frontierei. Investiția este finanțată din fonduri europene, iar valoarea proiectului depășește 30 de milioane de euro.

De menționat că podul rutier Ungheni (RO) – Ungheni (MD), face parte din proiectul Autostrăzii A8 și va avea și punct de trecere a frontierei de stat dintre cele două țări.