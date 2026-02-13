Podul de Flori Ungheni–Zagarancea prinde contur. Lucrările au fost reluate pe ambele maluri ale Prutului. Foto/Video

Republica Moldova. Lucrările de construcție la Podul de Flori dintre Ungheni și Zagarancea au fost reluate, după ce condițiile meteorologice au devenit favorabile desfășurării intervențiilor specifice sezonului rece. Potrivit Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, constructorul este mobilizat în prezent pe ambele maluri ale râului Prut, unde sunt executate lucrări esențiale pentru ridicarea viitorului pod rutier.

Pe șantier sunt utilizate echipamente specializate, inclusiv macarale, cilindri compactori, autogredere, autobasculante și buldoexcavatoare, menite să accelereze procesul de construcție și să asigure respectarea termenelor tehnice ale proiectului.

Pe partea românească, echipele de muncitori execută lucrări de armare și cofrare a zidului de gardă la culeea C1. Acest element are un rol crucial în stabilitatea structurii, deoarece susține capătul podului și contribuie la rezistența infrastructurii în timp.

În paralel, pe teritoriul Republicii Moldova, constructorii lucrează la realizarea umpluturilor la culeea C2, precum și la operațiuni complexe de umpluturi, cofrare și armare la elevația pilei P2 – componentă centrală a sistemului de susținere a viitorului pod.

Autoritățile române au mai anunțat că pe șantier au început să fie livrate și elementele tablierului metalic. Acesta reprezintă structura superioară pe care va fi amplasată partea carosabilă, element indispensabil pentru finalizarea construcției.

Podul Ungheni–Zagarancea face parte din proiectul autostrăzii Autostrada A8, care va lega orașele Târgu Mureș, Iași și Ungheni. Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea conectivității rutiere dintre România și Republica Moldova.

Construcția podului are o importanță strategică majoră, deoarece va contribui la apropierea infrastructurii de transport din Republica Moldova de rețeaua europeană, facilitând transportul transfrontalier și integrarea economică regională.

Lucrările au fost lansate oficial la 26 aprilie 2025, iar termenul stabilit pentru finalizarea construcției este de 18 luni. Antreprenorul general al proiectului este compania NESS PROJECT EUROPE, care va asigura, conform contractului, o garanție a lucrărilor pentru o perioadă de 10 ani după finalizare.

După darea în exploatare, podul va crea o legătură rutieră directă peste Prut în zona Ungheni, reducând semnificativ timpii de traversare a frontierei pentru persoane și mărfuri. Autoritățile consideră proiectul drept o investiție esențială pentru stimularea dezvoltării economice a regiunii de graniță și pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state.

Noua infrastructură este privită ca un pas important în procesul de integrare regională și în creșterea mobilității dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Podul de la Ungheni face parte din proiectul strategic al Autostrăzii Unirii A8, care va lega Târgu Mureș - Iași - Ungheni de frontiera cu Republica Moldova. Acesta va avea lungimea de 261 de metri, va fi alcătuit din două poduri paralele, având fiecare câte două benzi pe sens și trotuare. Proiectul include și un punct comun de trecere a frontierei. Investiția este finanțată din fonduri europene, iar valoarea proiectului depășește 30 de milioane de euro.

