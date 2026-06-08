Lumea fotbalului a trăit din nou momente de tensiune maximă în timpul meciului dintre reprezentativele Danemarcei și Ucrainei, relatate de publicații de prestigiu precum L'Équipe, The Guardian sau Gazzetta dello Sport.

În minutul 65 al confruntării, mijlocașul danez Christian Eriksen, în prezent legitimat la VfL Wolfsburg, a dus brusc mâna la piept și s-a prăbușit pe gazon, declanșând panica în rândul coechipierilor și al suporterilor din tribune.

Scenele au amintit izbitor de drama de la EURO 2020, disputat în 2021, când Eriksen a suferit un stop cardio-respirator pe teren. De această dată însă, tehnologia medicală de ultimă generație și intervenția rapidă au făcut diferența în doar câteva secunde.

Imediat după prăbușirea fotbalistului, arbitrii au întrerupt jocul, iar medicii au sprintat pe teren. Jucătorii danezi au format imediat un scut uman în jurul colegului lor, protejându-l de camerele de filmat în cele zece minute în care a primit îngrijiri medicale de urgență.

Marea diferență față de incidentul de acum 5 ani a fost că Eriksen și-a recăpătat cunoștința aproape instantaneu. Medicul echipei naționale a Danemarcei, Morten Boesen, cel care l-a resuscitat pe Eriksen și în 2021, a oferit detalii cruciale pentru presa daneză și internațională imediat după ce fotbalistul a fost transportat stabil la spital.

„Din câte am înțeles și am văzut, defibrilatorul său intern s-a activat chiar în timpul meciului.

Christian a pus mâna la piept, a strigat 'pornit', indicând activarea dispozitivului și apoi a căzut.

Dispozitivul a făcut exact ceea ce a fost proiectat să facă: l-a readus la viață instantaneu. Faptul că s-a simțit suficient de bine încât să părăsească terenul conștient este un semn extraordinar.”, a povestit Dr. Morten Boesen, medicul naționalei Danemarcei.

Conform staff-ului medical, dispozitivul electronic implantat în corpul fotbalistului urmează să fie extras digital și analizat pentru a se înțelege ce anume a declanșat aritmia severă în timpul efortului fizic.

După stopul cardiac suferit pe 12 iunie 2021 în meciul contra Finlandei, lui Christian Eriksen i-a fost montat un ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator). Decizia medicală de atunci i-a permis să își continue cariera la nivel înalt, jucând ulterior pentru Brentford, Manchester United și Wolfsburg, deși regulamentul din Serie A (Italia) l-a forțat să plece de la Inter Milano la acea vreme.

În termeni medicali, un ICD este un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse, plasat chirurgical sub piele, conectat la inimă prin fire fine.

Aparatul citește ritmul cardiac 24/7. Dacă identifică o variație extremă (tahicardie ventriculară sau fibrilație ventriculară care duce la stop cardiac), aparatul reacționează în milisecunde. Dispozitivul livrează un șoc electric intern, de scurtă durată dar puternic, resetând nodul sinusal al inimii și restabilind ritmul sinusal (normal).

Practic, la exact 5 ani fără patru zile de la primul său stop cardiac, Eriksen a primit o confirmare directă a faptului că decizia de a-și monta acel dispozitiv a fost cea care i-a asigurat supraviețuirea.

Presa sportivă din Europa a deschis primele pagini cu această veste, alternând între ușurarea că fotbalistul este în afara oricărui pericol și semnele de întrebare legitime privind cariera sa de acum înainte.

La vârsta de 34 de ani, după ce a trecut prin două episoade cardiace majore pe gazon, este foarte probabil ca acest incident să însemne finalul carierei de fotbalist profesionist pentru mijlocașul danez. Specialiștii în medicină sportivă din Europa subliniază că, deși ICD-ul și-a dovedit eficiența maximă, expunerea repetată la efort de intensitate extremă după o descărcare a aparatului în timpul meciului reprezintă un risc mult prea mare.

Pentru moment, prioritatea absolută rămâne starea de sănătate a jucătorului, care se află internat sub observație strictă într-un spital de specialitate.