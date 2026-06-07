Fostul mijlocaș al echipelor Tottenham și Manchester United, Christian Eriksen, a căzut pe teren în Odense, al treilea oraș ca mărime din Danemarca, în timpul meciului pe care reprezentativa țării sale îl disputa cu Ucraina, potrivit Euronews. Forbalistul a mai avut un incident similar în urmă cu cinci ani, când a suferit un stop cardiac în timpul unui meci de la Campionatul Mondial, și a fost resuscitat pe teren.

În minutul 65 al partidei Danemarca - Ucraina, desfășurată pe Nature Energy Park din Odense, Christian Eriksen, în vârstă de 34 de ani, a alergat în timpul unei acțiuni de pressing, apoi și-a dus mâna spre inimă și s-a prăbușit pe teren.

Arbitrul a oprit imediat jocul, iar ceilalți fotbaliști s-au strâns în jurul său. De asemenea, echipa medicală a intervenit imediat.

Potrivit informațiilor din partea echipei Danemarcei, Christian Eriksen a rămas conștient până când a fost preluat de un echipaj medical și transportat cu o ambulanță la spital.

Meciul a fost ulterior anulat.

„Christian Eriksen este conștient și, în aceste circumstanțe, se simte bine”, a anunțat federația într-o postare pe X.

Iar medicul echipei reprezentative din Danemarca, Morten Boesen, a declarat pentru TV2 că fotbalistul „se simte bine în acest moment. Este în drum spre Spitalul Universitar Odense, dacă nu cumva a și sosit. Se simte bine și a ieșit singur de pe teren. Iar acesta este un semn foarte bun”.

Doctorul echipei a adăugat că, din câte își dă seama, „stimulatorul lui cardiac a emis un șoc electric în timp ce juca. Mi s-a părut că l-am văzut ducându-și mâna la piept și poate chiar strigând «au». Iar apoi s-a prăbușit. În acel moment m-am dus la el”.

„Acum urmează să îi fie analizat stimulatorul cardiac, deoarece acesta poate indica problema de bază. Și-a recăpătat cunoștința destul de repede. Cred că dispozitivul și-a făcut treaba pentru care a fost implantat – aceea de a-l face să-și revină”, a mai spus Morten Boesen.

Reamintim că Christian Eriksen a suferit anterior un stop cardiac în timpul meciului de deschidere al Danemarcei din faza grupelor, împotriva Finlandei, la Campionatul European din 2021, la Copenhaga.

Atunci, el a primit îngrijiri medicale ample pe teren înainte de a-și recăpăta cunoștința.

După acel episod, lui Christian Eriksen i-a fost montat stimulatorul cardiac. El și-a putut astfel continua cariera, jucând de atunci la Brentford, Manchester United și Wolfsburg.

În prezent este legitimat la Wolfsburg, echipă proaspăt retrogradată din Bundesliga. Mai are contract până în vara lui 2027, dar este posibil ca acest nou episod cardiac să-i încheie definitiv cariera.