Medvedev critică atacul lansat de SUA asupra Venezuelei. Avertisment pentru statele lumii

Doar arsenalul nuclear poate garanta “protecţia fiabilă” a unei ţări, a afirmat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, referindu-se la situaţia din Venezuela, transmite EFE.

Potrivit lui Medvedev, toate ţările ar trebui “să-şi consolideze forţele armate la maximum”. El a explicat că doar astfel vor putea împiedica “bogătaşi îndrăzneţi” să le schimbe ordinea constituţională “în căutarea petrolului sau a altceva”, scrie Agerpres.

Rusia a condamnat anterior capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale de viaţă, Cilia Flores, considerând că este o “încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat independent”.

De asemenea, Moscova a criticat “agresiunea militară” a Washingtonului împotriva Venezuelei şi a făcut apel la dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară a tensiunilor.

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Federaţiei ruse, Konstantin Kosacev, a declarat că operaţiunea militară americană împotriva Venezuelei nu are nicio bază legitimă, pentru că ţara sud-americană nu a reprezentat nicio ameninţare pentru Statele Unite.

„Fără nicio îndoială, Venezuela nu a creat nicio ameninţare la adresa Statelor Unite -- nici militară, nici umanitară, nici criminală, nici legată de droguri. Prin urmare, operaţiunea militară actuală, la fel ca acţiunile întreprinse împotriva Venezuelei în ultimele zile şi săptămâni, nu au nicio bază substanţială", a scris Kosacev pe canalul său de Telegram, citat de Xinhua.

Kosacev a subliniat că ordinea internaţională ar trebui să se bazeze pe dreptul internaţional, nu pe regulile impuse de anumite ţări. El a precizat că dreptul internaţional a fost clar încălcat și a adăugat că “o ordine stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze”.

Totodată, el şi-a exprimat încrederea că majoritatea naţiunilor se vor distanţa de atacul asupra Venezuelei și îl vor condamna ferm.