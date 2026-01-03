International

Medvedev critică atacul lansat de SUA asupra Venezuelei. Avertisment pentru statele lumii

Comentează știrea
Medvedev critică atacul lansat de SUA asupra Venezuelei. Avertisment pentru statele lumiiDmitri Medvedev / Sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Doar arsenalul nuclear poate garanta “protecţia fiabilă” a unei ţări, a afirmat sâmbătă fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, referindu-se la situaţia din Venezuela, transmite EFE.

Medvedev, despre extragerea lui Maduro din Venezuela

Potrivit lui Medvedev, toate ţările ar trebui “să-şi consolideze forţele armate la maximum”. El a explicat că doar astfel vor putea împiedica “bogătaşi îndrăzneţi” să le schimbe ordinea constituţională “în căutarea petrolului sau a altceva”, scrie Agerpres.

Rusia a condamnat anterior capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro şi a partenerei sale de viaţă, Cilia Flores, considerând că este o “încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat independent”.

Nicolae Maduro președintele Venezuelei

Nicolae Maduro președintele Venezuelei. sursa: Facebook

Poziția Moscovei

De asemenea, Moscova a criticat “agresiunea militară” a Washingtonului împotriva Venezuelei şi a făcut apel la dialog pentru a preveni o escaladare suplimentară a tensiunilor.

Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
Situație critică în centrul țării. Zeci de mii de gospodării nu au curent electric
Situație critică în centrul țării. Zeci de mii de gospodării nu au curent electric

La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Federaţiei ruse, Konstantin Kosacev, a declarat că operaţiunea militară americană împotriva Venezuelei nu are nicio bază legitimă, pentru că ţara sud-americană nu a reprezentat nicio ameninţare pentru Statele Unite.

„Fără nicio îndoială, Venezuela nu a creat nicio ameninţare la adresa Statelor Unite -- nici militară, nici umanitară, nici criminală, nici legată de droguri. Prin urmare, operaţiunea militară actuală, la fel ca acţiunile întreprinse împotriva Venezuelei în ultimele zile şi săptămâni, nu au nicio bază substanţială", a scris Kosacev pe canalul său de Telegram, citat de Xinhua.

Kosacev, despre situația din Venezuela

Kosacev a subliniat că ordinea internaţională ar trebui să se bazeze pe dreptul internaţional, nu pe regulile impuse de anumite ţări. El a precizat că dreptul internaţional a fost clar încălcat și a adăugat că “o ordine stabilită în acest mod nu trebuie să prevaleze”.

Totodată, el şi-a exprimat încrederea că majoritatea naţiunilor se vor distanţa de atacul asupra Venezuelei și îl vor condamna ferm.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:07 - Reacții internaționale după capturarea lui Maduro. Statele lumii sunt împărțite
19:58 - Iarnă grea pe șoselele din România. Polei, cozi interminabile și șoferi nemulțumiți
19:48 - Șoșoacă cere eliberarea lui Maduro. Șefa S.O.S România a fost prezentă la învestirea președintelui venezuelean
19:39 - Cum alegi corect o croazieră dacă nu ai mai fost niciodată
19:32 - Medvedev critică atacul lansat de SUA asupra Venezuelei. Avertisment pentru statele lumii
19:24 - Prima imagine cu Nicolas Maduro capturat. Liderul este în drum spre SUA

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale