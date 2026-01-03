Cum funcționează Delta Force, brațul invizibil al armatei americane în misiuni secrete la nivel mondial

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a ajuns în mâinile americanilor în urma unei operațiuni fulger desfășurate la Caracas de unitatea de elită Delta Force — intervenție confirmată și de Donald Trump. Această structură secretă a armatei SUA este recunoscută drept una dintre cele mai eficiente forțe de operațiuni speciale, fiind chemată să intervină în misiuni de capturare și extragere a unor ținte importante, inclusiv în cazul liderului venezuelean. Delta Force este descrisă drept o formațiune antrenată pentru combaterea terorismului, salvarea ostaticilor, raiduri de acțiune directă, obținerea de informații sensibile și operațiuni de război asimetric.

Delta Force, cunoscută oficial sub numele de Detaşamentul Operaţional al Forţelor Speciale 1 Delta (1st SFOD-D) al Armatei SUA, este o unitate de operaţiuni speciale de top, specializată în combaterea terorismului, salvarea ostaticilor, raiduri de acţiune directă, culegerea de informaţii şi războiul asimetric. potrivit revistei National Interest.

Unitatea a fost creată în 1977 de colonelul Charlie Beckwith, care a modelat proiectul după Serviciul Aerian Special (SAS) al Marii Britanii. Delta funcționează sub Comandamentul Comun pentru Operațiuni Speciale (JSOC) și își desfășoară activitățile în condiții de maximă secretizare, oriunde în lume.

Accesul în Delta Force este rezervat militarilor cu grade și experiență specifice, iar procesul de selecție presupune teste fizice și psihologice extrem de solicitante. Instrucția acoperă abilități numeroase, de la tactici speciale până la proceduri complexe, iar membrii unității formează o comunitate foarte strânsă, în care confidențialitatea primează. Deși publicul folosește generic numele Delta Force, în interior circulă denumiri diferite: Grupul de Aplicații de Luptă, „Băieții D”, „Partea întunecată” sau simplu „Unitatea”.

Denumirea oficială este Detașamentul-Delta 1 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale Armatei SUA (1st SFOD-D), însă în documentele bugetare este utilizată adesea o altă formulare, tocmai pentru a evita identificarea clară a operațiunilor. Informațiile publice sugerează că Delta Force este împărțită în mai multe escadroane, fiecare divizat în „trupe” de asalt. Există, suplimentar, o componentă clandestină de informații și recunoaștere, o escadrilă aeriană și unități de sprijin — comunicații, personal medical și analiști de informații.

Trupele sunt pregătite pentru intervenții de salvare a ostaticilor, capturarea sau eliminarea teroriștilor, lupte la mică distanță, acțiuni directe, misiuni de recunoaștere, operațiuni de război neconvențional și protejarea unor persoane cu rang înalt.

Echipele se află permanent în așteptarea ordinelor venite de la JSOC, care poate dispune trimiterea lor în orice punct de pe glob.

Delta Force funcționează ca o unitate foarte mică și flexibilă, capabilă să intervină rapid oriunde este nevoie. Echipele sunt alcătuite din militari cu multă experiență, care lucrează discret, coordonat și cu un accent major pe surpriză, precizie și reducerea riscurilor pentru civili și pentru propriii membri. Activitatea lor combină informațiile primite de la diverse agenții cu antrenamente specializate, astfel încât să poată răspunde unor situații extrem de dificile, într-un timp foarte scurt.

Planificarea misiunilor începe, în general, cu aprobări la nivel înalt și cu o analiză detaliată a informațiilor disponibile. Se stabilesc obiective clare, scenarii posibile, rute de acces și de retragere, precum și alternative în caz că lucrurile nu decurg conform planului. Totul este testat și repetat înainte de execuție, iar operațiunile sunt concepute să fie rapide, limitate ca durată și cât mai puțin vizibile publicului.

Ce nu se știe — și este intenționat să rămână așa — ține de structura internă exactă, de procedurile concrete, de tehnologia folosită și de identitatea membrilor. Tacticile specifice, modul precis în care acționează pe teren și multe dintre misiunile lor nici nu sunt confirmate oficial. Nivelul de secret păstrează siguranța oamenilor implicați și protejează eficiența operațiunilor viitoare.

Din cauza caracterului secret, este imposibil de știut exact fiecare intervenție, însă există situații în care rolul lor a devenit cunoscut. Delta Force este considerată principala formațiune americană implicată în raidul din 2019 care a dus la eliminarea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Operațiunea, cunoscută drept „Kayla Mueller”, s-a încheiat după ce acesta a detonat o vestă explozivă.

Unitatea a acționat, de asemenea, în Irak și Afganistan. Până în 2009, rata pierderilor înregistrate ajunsese la aproximativ 20%, iar jumătate dintre militarii trimiși în Irak au primit medalia Purple Heart. Delta a fost prezentă și în Bătălia de la Mogadishu din 1993, episod devenit celebru după apariția cărții și filmului „Black Hawk Down”.

La sfârșitul anilor ’70, armata americană căuta o structură capabilă să execute raiduri precise împotriva adversarilor, diferită de Forțele Speciale tradiționale care, în Vietnam, fuseseră orientate mai ales spre instruirea trupelor locale. Colonelul Charlie Beckwith — care fusese „beretă verde” și petrecuse timp în cadrul SAS — a primit sarcina de a întemeia noua unitate.

În următorii doi ani, el a conceput procesul de selecție și pregătire, cu probe solicitante de orientare pe distanțe lungi și exerciții menite să testeze limitele fizice și psihice ale voluntarilor.

În 1980, Delta Force a fost implicată în încercarea de salvare a 53 de ostatici americani ținuți în Teheran, operațiune cunoscută drept „Eagle Claw”. Misiunea a eșuat din mai multe motive, inclusiv pentru că echipa principală nu a ajuns la clădirea unde erau ținuți prizonierii. Experiența a dus însă la schimbări majore și la îmbunătățirea modului de organizare și cooperare între structurile implicate.