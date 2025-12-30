China a continuat exercițiile militare cu foc real în jurul Taiwanului și a simulat blocarea insulei

China a desfășurat marți a doua zi consecutivă de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, într-o demonstrație de forță care a inclus lansări de rachete și exerciții combinate navale și aeriene. Autoritățile de la Beijing au precizat că manevrele au avut ca scop simularea unui blocaj al insulei autonome, în timp ce oficialii de la Taipei au condamnat acțiunile drept „intimidare militară”.

Exercițiile, denumite „Misiunea Justiție 2025”, au început luni și sunt programate să se desfășoare pe parcursul a două zile. Ele au fost anunțate oficial de autoritățile chineze ca parte a pregătirii militare în regiune, într-un context geopolitic marcat de tensiuni crescute în Strâmtoarea Taiwan.

Marți dimineață, jurnaliști ai agenției AFP aflați în Pingtan, o insulă din China continentală situată în punctul cel mai apropiat de insula principală a Taiwanului, au observat lansări de rachete în jurul orei 9:00, ora locală. Potrivit relatărilor, mai multe rachete au explodat în aer, lăsând în urmă urme dense de fum alb.

Au fost lansate cel puțin zece rachete, la intervale de câteva secunde, fiecare producând un zgomot puternic care a răsunat în întreaga zonă. Martorii au relatat că turiștii prezenți s-au apropiat de baricadele de lemn de pe litoral pentru a filma și fotografia lansările.

La scurt timp după aceste observații, Armata Populară de Eliberare a transmis un comunicat oficial privind exercițiul.

Într-un comunicat citat de presa internațională, forțele terestre ale Comandamentului Teatral de Est al Armatei Populare de Eliberare au anunțat că, „la ora 9:00, pe 30 decembrie, au efectuat un exercițiu de tragere cu muniție reală pe distanță lungă”.

Potrivit autorităților militare chineze, manevrele au vizat simularea unor operațiuni împotriva țintelor maritime și blocarea principalelor porturi ale insulei Taiwan. Scenariile anunțate sugerează un exercițiu de amploare, care combină elemente de război naval, aerian și terestru.

Beijingul nu a oferit detalii privind tipurile de rachete utilizate sau aria exactă de desfășurare a exercițiilor, dar a subliniat caracterul lor „legitim” din perspectiva securității naționale.

Guvernul de la Taipei a reacționat rapid, condamnând manevrele chineze ca fiind o formă de intimidare militară. Oficialii taiwanezi au afirmat că exercițiile nu contribuie la stabilitatea regională și reprezintă o amenințare directă la adresa securității insulei.

Taiwan funcționează ca o entitate democratică autoguvernată, dar este revendicată de Beijing ca parte a teritoriului său suveran. Autoritățile chineze au refuzat în mod repetat să excludă utilizarea forței militare pentru a aduce insula sub controlul lor.

În acest context, orice exercițiu militar de amploare în jurul Taiwanului este perceput de Taipei ca un mesaj politic și strategic, nu doar ca o activitate de rutină.

Poziția oficială a Beijingului rămâne neschimbată. China consideră Taiwanul parte integrantă a teritoriului său și susține că unificarea este inevitabilă. Autoritățile chineze afirmă că această unificare poate avea loc pașnic, dar nu exclud opțiunea militară.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat că orice încercare de a împiedica unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eșecului”. Declarația a fost interpretată ca un avertisment adresat atât autorităților taiwaneze, cât și susținătorilor internaționali ai acestora.

Cea mai recentă demonstrație de forță a Beijingului vine într-un moment în care Statele Unite, principalul garant al securității Taiwanului, au aprobat mai multe vânzări de arme către Taipei. Statele Unite ale Americii nu recunosc oficial Taiwanul ca stat independent, dar mențin relații strânse de securitate cu insula.

Autoritățile chineze au criticat în mod constant aceste livrări de armament, considerându-le o ingerință în afacerile interne ale Chinei. Luni, Beijingul a avertizat că „forțele externe” care înarmează Taiwanul „vor împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situație periculoasă de război iminent”, fără a menționa explicit vreun stat.

Tensiunile din jurul Taiwanului au atras și reacții din partea Japoniei. Japonia, un aliat apropiat al Statelor Unite, a transmis recent că utilizarea forței împotriva Taiwanului ar putea justifica un răspuns militar din partea Tokyo, având în vedere impactul direct asupra securității regionale.