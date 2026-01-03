Operațiunea Venezuela, copie la indigo după acțiunea militară Just Cause, când SUA au invadat Panama

Evenimentele din Venezuela au redeschis o controversă mai veche, de la finalul anilor '80. Invazia americană a Panama la sfârșitul anului 1989 rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate episoade ale politicii externe a Statele Unite ale Americii din secolul XX.

Cunoscută oficial ca Operațiunea Just Cause, această intervenție militară a început pe 20 decembrie 1989 și s-a extins până în ianuarie 1990, având ca scop principal îndepărtarea liderului de facto al Panamei, generalul Manuel Noriega, de la putere și aducerea lui în fața justiției americane pentru acuzații legate de traficul de droguri, spălare de bani și alte infracțiuni grave.

Relațiile dintre Panama și Statele Unite erau tensionate de mai mulți ani înainte de invazie. După moartea liderului Omar Torrijos în 1981, Noriega, inițial un aliat al Washingtonului și informator plătit al CIA, și-a consolidat puterea militară și politică în Panama, transformându-se treptat într-un dictator de facto.

În timp ce colaborase inițial cu serviciile americane, informațiile despre implicarea sa în trafic de droguri și alte activități ilegale au început să afecteze relațiile dintre cele două țări pe măsură ce scandalurile se acumulau în anii 1980.

De asemenea, contextul regional era complicat. Noriega susținuse și alte forțe anticomuniste din America Centrală, cum ar fi contra-forțele din Nicaragua, ceea ce îl punea într-un rol ambigu pentru Washington, care aprecia inițial cooperarea sa strategică.

Cu toate acestea, odată cu apariția probelor tot mai clare privind activitățile sale criminale și pe măsură ce se apropia transferul controlului asupra Canalului Panama către autoritățile panamene (conform tratatelor semnate începând cu anii 1970), tensiunile au crescut considerabil.

În anul 1989, Noriega a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale desfășurate în Panama, în care candidatul opoziției, Guillermo Endara, părea să fi câștigat.

În loc să respecte voința populară, Noriega a instalat un alt președinte pe post de marionetă, ceea ce a generat proteste și critici interne și externe.

În același timp, violențele politice în creștere și deteriorarea ordinii publice au dus la îngrijorări privind siguranța cetățenilor americani care locuiau sau lucrau în Panama, inclusiv angajați ai Panama Canal Commission și ai forțelor militare americane.

Pe lângă acestea, SUA au invocat și necesitatea apărării democrației, a drepturilor omului și a combaterii traficului internațional de droguri — motiv invocat public pentru justificarea intervenției. Totuși, pentru mulți observatori, contextul geostrategic al controlului asupra istmului și al canalului maritim continuă să fie un element cheie al deciziei Washingtonului de a interveni militar.

Sub conducerea președintelui George H. W. Bush, Statele Unite au început să mobilizeze forțe militare cu câteva săptămâni înainte de invazie, trimițând trupe suplimentare în Zona Canalului Panama pentru a proteja cetățenii americani și intereselor strategice. Până la 20 decembrie, aproximativ 24.000 de soldați americani erau gata de acțiune.

La ora 2 dimineața pe 20 decembrie 1989, trupele americane au lansat atacul în întuneric împotriva mai multor obiective strategice din Panama, inclusiv sediul central al forțelor militare panameze din Panama City. Operațiunea a combinat diferite tipuri de forțe, de la asalt aerian la trupe de uscat, și a folosit tactici moderne de luptă urbană pentru a suprima rezistența armatei panamene.

Combaterea forțelor de apărare panamene a fost rapidă, iar rezistența organizată s-a dovedit ineficientă în fața forței militare americane. Printre operațiunile notabile se numără și bătăliile pentru controlul bazelor aeriene, cum ar fi Rio Hato Airfield și Paitilla Airport, unde unități americane specializate au neutralizat rapid trupele defensive și au limitat posibilele rute de evacuare sau contracarare a invaziei.

Odată ce atacurile au început, guvernul opoziției din Panama a fost recunoscut oficial și a depus jurământul pe un teren controlat de forțele americane. Endara și vicepreședinții săi au fost instalați formal în funcție încă din prima zi a invaziei, semnalând sfârșitul dominației politice a lui Noriega.

Noriega a reușit să se sustragă capturării pentru câteva zile, refugindu-se în sediul ambasadei Sfântului Scaun (nunciatura Vaticanului) din Panama City. Într-unul dintre cele mai bizare episoade ale conflictului, forțele americane au recurs la o tactică inedită: bombardarea cu muzică la volum foarte mare a nunciaturii pentru a-l convinge pe Noriega să iasă din ascunzătoare.

În cele din urmă, pe 3 ianuarie 1990, Noriega s-a predat autorităților americane și a fost transportat la Miami, Florida, unde a fost judecat și condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv trafic de droguri și spălare de bani.

Invazia a avut consecințe profunde asupra societății panamene. Până la retragerea finală a trupelor americane la sfârșitul lunii ianuarie 1990, luptele și confruntările urbane din Panama City și alte orașe au dus la tensiuni sociale, pierderi umane și pagube materiale semnificative. Deși cifrele exacte privind victimele civile sunt încă dezbătute, estimările variază între câteva sute până la câteva mii, în funcție de sursă și metodologie.

Pe termen scurt, însă, invazia a reușit scopul declarat de Washington: înlăturarea lui Noriega de la putere și restaurarea unui guvern recunoscut internațional. Această schimbare a permis reluarea procesului democratic în Panama după o perioadă de dictatură militară.

Operațiunea Just Cause nu a fost primită uniform în plan internațional. Mulți lideri de stat și organizații regionaliste, inclusiv Organization of American States, au condamnat intervenția ca o încălcare a suveranității naționale a Panamei și o dovadă a intervenționismului american în afacerile statelor mici.

Criticii susțin că motivele oficiale — protejarea cetățenilor americani, sprijinul pentru democrație și combaterea drogurilor — au fost doar parțial determinante și că intervenția a fost influențată de interese geopolitice mai largi, cum ar fi controlul asupra unei regiuni de importanță strategică și a uneia dintre cele mai vitale rute comerciale maritime din lume, Canalul Panama.

După invazie, Panama a parcurs drumul către stabilitate politică și a consolidat instituțiile democratice. Relațiile cu Statele Unite au rămas importante, dar și sensibile, pe fondul amintirilor dureroase ale intervenției și al dezbaterilor privind suveranitatea. Transferul complet de control al Canalului Panama către autoritățile panamene la sfârșitul anilor 1990 a fost un moment cheie în redefinirea acestor relații după decenii de dominație și tensiuni.