Politica

Stenograme din ședința PNL. Gorghiu avertizează că partidul „se rupe în două”, Petcu critică propunerile de miniștri

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Stenograme din ședința PNL. Gorghiu avertizează că partidul „se rupe în două”, Petcu critică propunerile de miniștriAlina Gorghiu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Conducerea PNL a votat, luni, reconfirmarea deciziei prin care partidul nu va intra în nicio coaliție cu PSD. Decizia a fost adoptată cu 39 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 5 abțineri, potrivit unor surse din partid.

În ședință, liderul PNL Ilie Bolojan a afirmat că formațiunea se află într-o situație „în care nu s-a mai aflat de mult”, în contextul tensiunilor interne și al dezbaterilor privind direcția politică a partidului.

Toma Petcu, critici la adresa conducerii și a propunerilor de miniștri

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, a criticat modul de desfășurare al ședinței, susținând că nu a existat o ordine de zi clară.

El a afirmat că au fost înaintate „patru propuneri de miniștri care nu au legătură cu PNL” și a făcut referire la lipsa de coerență în procesul decizional.

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Petcu a spus că, deși au existat critici la adresa președintelui Nicușor Dan, acesta „și-a dus promisiunea până la capăt”.

În același timp, a susținut că există riscul ca partidul să fie împins spre o formulă politică „periculoasă”, referindu-se la scenarii de tip PSD–AUR.

Despre varianta alegerilor anticipate, Petcu a afirmat că în comunitățile mici aceasta ar crea instabilitate și ar duce din nou la o colaborare cu PSD. El a susținut că PSD rămâne un actor politic inevitabil în astfel de scenarii.

Totodată, a spus că există riscul ca partidul să își construiască o strategie „prin raportare greșită la PSD”, fără o analiză internă suficientă.

Alina Gorghiu, avertisment privind o posibilă ruptură în PNL

Alina Gorghiu a transmis în ședință că există diferențe majore de poziționare în interiorul partidului, afirmând că „jumătate dintre șefii de consilii județene PNL susțin astăzi altceva față de conducerea partidului”.

Ea a criticat, de asemenea, tonul dezbaterilor interne, vorbind despre „un val de jigniri inacceptabil girat de conducerea partidului”.

Gorghiu a avertizat că partidul riscă o ruptură internă dacă nu sunt găsite rapid soluții de compromis: „Să nu spuneți că nu v-am zis în ședință. Asta se va întâmpla. Vă rog să stați de vorbă și să găsiți soluții astfel încât partidul acesta să nu fie rupt în două la finalul acestei săptămâni”.

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