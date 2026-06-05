Carlos Solari s-a stins din viață la 77 de ani

Carlos Alberto Solari, cunoscut publicului drept „El Indio”, a murit vineri, la vârsta de 77 de ani, la locuința sa din apropierea Buenos Airesului, potrivit AFP. Artistul, care suferea de boala Parkinson, a fost unul dintre cei mai influenți muzicieni ai scenei rock din Argentina și a rămas cunoscut pentru concertele care au atras sute de mii de spectatori.

Rockul argentinian a pierdut una dintre personalitățile sale emblematice. Carlos Alberto Solari a murit vineri, la domiciliul său din Parque Leloir, localitate aflată la vest de Buenos Aires, potrivit informațiilor dintr-un raport al poliției. Documentul consultat de sursa citată arată că nu există indicii care să sugereze o altă cauză a decesului. Artistul se confrunta de mai mulți ani cu boala Parkinson.

De-a lungul activității sale, Carlos Solari a făcut parte din mai multe formații și a susținut, de asemenea, proiecte solo. Cel mai cunoscut capitol al carierei sale este legat de trupa „Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, unde a ocupat poziția de solist.

Începând cu anii 1970, muzicianul a promovat un stil rock energic, cu influențe electrice și versuri care abordau frecvent teme sociale și politice. Textele sale au inclus referiri la consumerism, structurile de putere și acțiunile represive ale statului, aspecte care i-au consolidat imaginea în rândul publicului.

Deși notorietatea sa internațională a fost limitată comparativ cu succesul obținut în țara natală, Carlos Solari a avut o bază impresionantă de admiratori în Argentina. Concertele sale au atras de-a lungul anilor mulțimi uriașe, transformându-se adesea în adevărate evenimente naționale.

Mii de oameni călătoreau din diferite regiuni ale țării pentru a participa la spectacolele sale, iar amploarea acestora depășea uneori capacitatea de organizare a locațiilor alese.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade asociate carierei sale a avut loc în anul 2017, în localitatea Olavarria, situată la aproximativ 350 de kilometri de Buenos Aires. La acel concert au participat peste 300.000 de persoane, deși zona respectivă fusese pregătită pentru un număr mult mai redus de spectatori. Aglomerația a provocat o busculadă în urma căreia două persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 12 oameni au fost răniți.

Moartea artistului a generat reacții și în mediul politic. Fostul președinte al Argentinei, Alberto Fernandez, a publicat un mesaj pe platforma X, în care a adus un omagiu muzicianului.

Acesta a salutat „angajamentul său uman, demnitatea sa de muzician independent, precum şi profundul fenomen social şi cultural pe care l-a generat” prin activitatea desfășurată alături de trupa Los Redonditos.