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Explozia dronei din Constanța a pus în alertă și Bulgaria. Măsurile anunțate de autoritățile de la Sofia

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Explozia dronei din Constanța a pus în alertă și Bulgaria. Măsurile anunțate de autoritățile de la SofiaPortul Constanța. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării din Bulgaria a anunțat vineri intensificarea monitorizării litoralului de la Marea Neagră, după explozia unei drone maritime ucrainene în Portul Constanța. Autoritățile de la Sofia au mobilizat mijloace navale și aeriene, au crescut nivelul de supraveghere în zona de coastă și mențin legătura cu Marina Română și structurile maritime ale NATO.

Explozia dronei din Constanța a pus în alertă și Bulgaria

După incidentul produs în România, Forțele Navale bulgare au adoptat măsuri suplimentare pentru monitorizarea zonei maritime aflate sub responsabilitatea lor.

Ministerul Apărării de la Sofia a anunțat că activitățile de supraveghere sunt realizate cu ajutorul radarelor de coastă, al patrulelor navale și al elicopterelor militare aflate deja în misiune sau pregătite pentru intervenție.

Totodată, autoritățile bulgare au desfășurat unități navale în sectorul nordic al litoralului și analizează utilizarea unor drone pentru creșterea capacității de observare.

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Reprezentanții Ministerului Apărării din România au anunțat că monitorizează permanent situația din regiune în colaborare cu partenerii aliați. Potrivit instituției, există o coordonare continuă cu Marina Română și cu Comandamentul Maritim Aliat al NATO pentru schimbul de informații și evaluarea evoluțiilor din zona Mării Negre. Măsurile au fost luate în contextul preocupărilor generate de explozia dronei maritime descoperite în Portul Constanța.

Dronă Portul Constanța

Sistem anti-dronă Portul Constanța. Sursă foto: Facebook

Autoritățile din Bulgaria transmit că populația nu este în pericol

În fața Parlamentului de la Sofia, ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a declarat că nu există motive de îngrijorare pentru cetățeni. Cu toate acestea, autoritățile au adoptat mai multe măsuri preventive în cursul zilei de vineri.

Administrația Maritimă din Varna, oraș care găzduiește principalul port din nordul Bulgariei, a suspendat temporar serviciul de feribot și a recomandat pescarilor să evite ieșirea pe mare.

În același timp, o regată organizată la Balcic, localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri sud de Constanța, a fost întreruptă.

Drona s-a autodetonat în Portul Constanța

Incidentul care a determinat reacția autorităților bulgare a avut loc vineri dimineață, în Portul Civil Constanța. Drona maritimă a fost identificată în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și s-a autodetonat în jurul orei 10:30. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile române, explozia nu s-a soldat cu victime.

Ulterior, Forțele Navale ucrainene au confirmat că aparatul aparținea Ucrainei și că a ieșit de sub control în timpul unei misiuni, după ce ar fi fost afectat de sisteme rusești de război electronic. În urma pierderii controlului, drona a fost deviată de la traseul inițial și a ajuns în derivă către litoralul României.

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