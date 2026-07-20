Invazia mașinilor chinezești: molimă sau mană cerească?

Mașinile chinezești au ajuns pe locul 10 în topul vânzărilor din România și le suflă în ceafă celor de la BMW. Jurnalistul auto Gabriel Dogaru vine la Picătura de Business să discutăm despre "invazia" BYD, MG și Chery — cifre reale, taxele UE, ce spune Dacia și ce se schimbă pentru cumpărătorul român.

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