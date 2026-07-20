Finala e abia la început. Hai LIVE cu Turcescu

Mihai Neamțu, Andi Lăzescu și Robert Turcescu pornesc o discuție despre cea mai stranie perioadă de după cel de Al Doilea Război Mondial. O perioadă în care e greu de înțeles ce se întâmplă și în folosul cui. Mai ales că în mod aproape hilar, evenimente politice de o gravitate teribilă se petrec concomitent cu întâmplări politice de un ridicol groaznic.

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