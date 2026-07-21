Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat că prezența unuia dintre frații Tate la recepția organizată la Washington de Paolo Zampolli, emisar special al președintelui american Donald Trump, este o situație care „nu ar fi trebuit să se întâmple”. Ea a spus că a părăsit evenimentul imediat ce l-a observat și că delegația României nu a avut acces la lista invitaților.

Oana Țoiu a explicat că recepția a reunit zeci de invitați, inclusiv reprezentanți ai mai multor state.

„A fost o recepție la invitația înaltului reprezentant al președintelui Donald Trump, domnul Paolo Zampolli. Cred că am fost zeci de oameni acolo, reprezentanții mai multor țări. La un moment dat, într-una dintre conversații a fost prezent și unul dintre frații Tate. În acel moment, păstrând evident o politețe față de gazde, am plecat. Cred că în total a fost poate jumătate de oră cu totul petrecută la recepție. Evident că această situație n-ar fi trebuit să se întâmple”, a declarat ministrul.

Oana Țoiu a afirmat că organizatorul evenimentului este responsabil pentru lista invitaților și a explicat că, în diplomație, solicitarea listei persoanelor prezente înainte de confirmarea participării nu este o practică obișnuită.

„Am avut o datorie de transparență pe care mi-am îndeplinit-o. De aici încolo, totuși, sunt niște responsabilități care țin de gazdă. Sunt niște responsabilități care țin de organizatorul recepției. Este o suprapunere a profilelor oamenilor care am fost acolo, care n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată. România și niciunul dintre colegii mei din echipă, nici eu, nu am avut acces la lista de invitați. De altfel, nu este cutumiar în Washington, în momentul în care confirmi participarea la o recepție, să ceri lista de invitați. Poate fi perceput ca un gest de impolitețe”, a detaliat Țoiu.

Declarațiile Oanei Țoiu vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami, în urma unei cereri de extrădare formulate de autoritățile din Regatul Unit.

Potrivit Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS), Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații, între care șapte capete de acuzare de viol, trei privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei pentru agresiune soldată cu vătămări corporale și alte 19 acuzații legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii britanici au formulat acuzații care includ viol, agresiune sexuală și organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Avocatul celor doi, Joseph McBride, a susținut după arestare că Andrew și Tristan Tate sunt nevinovați.