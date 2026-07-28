Câțiva ani la rând, aflat în Opoziție, USR și-a construit identitatea pe o promisiune simplă: noi suntem competenți, ceilalți sunt incompetenți. A fost fundamentul întregii sale mașini de propagandă politică în care USR a investit sume foarte mari. Un mesaj repetat obsesiv, menit să inducă ideea că simpla apartenență la USR reprezintă o garanție a profesionalismului.

Realitatea guvernării a demonstrat însă că mașina de propagandă nu poate înlocui nici măcar competența minimă.

Astăzi, partidul care și-a făcut un titlu de glorie din a-i judeca permanent pe ceilalți este judecat după propriile rezultate. Iar verdictul este tot mai sever. Nu vreau să mă refer la ura promovată pentru că am văzut că și alte partide sau lideri politici au creat grupuri de fanatici care au dezbinat România în două tabere, cum am mai scris.

USR a făcut dovada propriilor limite promovând în funcții-cheie oameni care nu au reușit să confirme așteptările create chiar de partid.

Ministerul Apărării este probabil cel mai bun exemplu. Un minister esențial pentru siguranța națională și un loc important în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) presupun echilibru, experiență, autoritate și o credibilitate fără fisură.

În schimb, spațiul public a fost ocupat de controverse privind pregătirea și parcursul profesional al unor lideri promovați de USR după dezvăluiri de presă privind informații din CV-urile acestora care nu erau confirmate de realitate, ca să fim diplomați. Vorbim desigur de dl. Ionuț Moșteanu.

Succesorul lui, dl. Radu Miruță, nu a reușit nici el să transmită imaginea unui ministru aflat la comandă într-un moment sensibil. În ultimele zile, cu incidentele militare cu dronele rusești care au ajuns pe teritoriul României, imaginea publică a fost dominată de postări pe rețelele sociale, în timp ce ministrul se afla în concediu în Antalya. Chiar dacă instituțiile statului și-au făcut datoria, percepția creată de mașina de propagandă USR a fost aceea că prezența publică a contat mai mult decât conducerea efectivă a ministerului.

Și totuși, le spun celor din USR că, în politică, postarea de pe Facebook nu poate ține loc de autoritate.

La Ministerul Afacerilor Externe, așteptările erau la fel de mari. România traversează una dintre cele mai complicate perioade geopolitice din ultimele decenii. Diplomația românească ar trebui să fie extrem de activă, vizibilă și influentă.

În schimb, în mandatul dnei. Oana Țoiu, atenția publică s-a mutat mai degrabă asupra reorganizărilor interne, a schimbărilor de personal și a măsurilor administrative. Toate acestea pot face parte din actul de management, dar nu pot reprezenta principala carte de vizită a unui ministru de Externe.

Mai mult, dna. ministru va rămâne pentru totdeauna ca persoana care a dat jos în plin război din cursa de repatriere din Dubai spre România pe fiica fostului prim-ministru Victor Ponta, gest care a descalificat-o definitiv. Cu toate că mașina de propagandă useristă a încercat să acopere spațiul public cu minciuni legate de fata dlui Ponta, totuși, fiecare părinte și non-părinte de copil, s-a văzut mental măcar 2 secunde în locul părinților Irinei Ponta sau în locul Irinei ca cetățean român care trebuie protejat de autoritățile țării sale.

Românii judecă miniștrii după fapte, nu după postări pe social media și felicitări din partea colegilor de partid

Nici Ministerul Mediului nu a fost ocolit de controverse.

Gestionarea unor situații care au afectat direct comunități întregi a ridicat semne de întrebare privind capacitatea administrativă și comunicarea publică a ministrului. Din nou, explicațiile au venit după apariția problemelor, nu înaintea lor. Iar propaganda USR a mutat discuția publică din zona incompetenței dnei ministru Buzoianu în lupta împotriva dușmanului politic PSD.

Românii lăsați fără apă săptămâni întregi nu o vor uita cu siguranță pe dna. Diana Buzoianu.

USR continuă să promoveze în spațiul public lideri care au răspuns la orice și soluții pentru toate.

Îi vezi aproape zilnic în studiourile televiziunilor. Vorbesc mult, cu siguranță, și cu aerul că dețin adevărul absolut.

Numai că, dacă treci dincolo de formulările atent repetate, descoperi foarte puțin conținut. Multe clișee, multe etichete și foarte puține idei originale. Discursurile lor par construite după același șablon: adversarii sunt răi, ei sunt buni. Ceilalți sunt corupți, ei sunt competenți. Ceilalți greșesc, ei au întotdeauna dreptate.

Cezar Dragoescu este unul dintre ei. Prezența lui în studiourile TV este un minus pentru USR prin simpla apariție și autosuficiența arătată. Însă asta pare să conteze prea puțin pentru partidul care îl trimite la luptă cu dușmanul politic.

După ani întregi de repetare a aceleiași formule, românii au început să se întrebe firesc: unde sunt rezultatele?

Victor Ponta i-a numit ironic “foci”, sugerând disciplina cu care repetă aceeași linie de partid. Comparația este plastică, dar poate fi chiar nedreaptă față de animale. Focile acționează din instinct. Cu late cuvinte... au și focile demnitatea lor.

În politică, alegerea de a repeta mecanic aceleași lozinci este o decizie conștientă.

Problema nu este disciplina de partid. Problema USR este lipsa personalităților autentice.

USR pare să fi produs foarte puțini lideri care să inspire prin propriul parcurs profesional și prin realizări incontestabile. În schimb, a produs numeroși comunicatori, foarte activi pe social media și foarte vocali în spațiul public.

Numai că politica nu este un exercițiu de marketing. Românii nu mai caută influenceri politici. Au nevoie de oameni care știu să conducă instituțiile statului cu competență.

Sunt perfect de acord că poți convinge o vreme prin sloganuri, că poți domina rețelele sociale și că poți mobiliza propria bulă.

Dar nu poți păcăli la nesfârșit milioane de oameni care își compară viața de zi cu zi cu promisiunile pe care le aud.

De aceea, este din ce în ce mai evident că mașina de propagandă a USR nu mai produce entuziasmul de acum câțiva ani.

Și asta nu pentru că adversarii politici comunică mai bine. Ci, pentru că propaganda USR are o limită peste care nu poate trece niciodată: realitatea.

Iar atunci când realitatea contrazice sloganul, acesta este primul care se prăbușește.

În politică, diferența dintre imagine și realitate nu rămâne niciodată ascunsă la nesfârșit. Poți construi ani de zile o poveste despre competență, dar nu poți înlocui competența însăși.

Iar când oamenii încep să vadă această diferență fără filtre, fără lozinci și fără ambalaj de marketing, nu mai este nevoie de critici din exterior.

Partidul se demontează singur, prin propriile rezultate.

USR, mai devreme sau mai târziu, va descoperi că cea mai dură opoziție nu vine din afară. Nu adversarul politic i-a erodat credibilitatea, ci propriile promisiuni pe care nu a reușit să le susțină cu rezultate.