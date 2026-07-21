Artistul spaniol Julio Iglesias a deschis o acțiune în instanță împotriva vicepremierului Spaniei, Yolanda Díaz, pe care o acuză că i-a afectat onoarea și reputația prin declarații publice făcute după apariția unor acuzații de abuz sexual care au fost ulterior clasate de Parchet. Cântărețul solicită despăgubiri de 50.000 de euro pentru prejudiciul moral suferit.

Potrivit publicației El Mundo, plângerea a fost depusă la Tribunalul Suprem din Madrid și vizează presupusa „încălcare ilegală a dreptului la onoare și la viața privată”.

Demersul juridic are la bază declarațiile făcute de Yolanda Díaz în luna ianuarie, atât pe rețeaua socială Bluesky, cât și într-o intervenție la emisiunea „La Hora de la 1”, difuzată de televiziunea publică RTVE.

Afirmațiile au fost făcute după ce două foste angajate ale artistului au depus o plângere în care îl acuzau de abuz sexual, agresiune și încălcarea drepturilor lucrătorilor. Ulterior, Parchetul a clasat dosarul, invocând lipsa competenței și a jurisdicției instanțelor spaniole.

În mesajul publicat pe Bluesky, vicepremierul scria: „Mărturii cutremurătoare ale fostelor angajate ale lui Julio Iglesias. Abuzuri sexuale și o situație de sclavie cu o structură de putere bazată pe agresiune permanentă. Mulțumesc femeilor curajoase și jurnalistelor de la elDiario.es pentru că au denunțat acest lucru.”

Avocații artistului susțin că aceste afirmații transmit opiniei publice ideea că Julio Iglesias este vinovat, deși nu există o hotărâre judecătorească în acest sens.

În acțiunea depusă la Tribunalul Suprem, Julio Iglesias cere ca instanța să constate că declarațiile vicepremierului reprezintă o atingere adusă onoarei sale și solicită: retragerea publică a afirmațiilor, recunoașterea caracterului ilicit al acestora, plata unor despăgubiri de 50.000 de euro pentru prejudiciul moral și achitarea cheltuielilor de judecată.

Potrivit documentelor depuse la dosar, înainte de proces a avut loc o procedură de conciliere, însă aceasta s-a încheiat fără rezultat, după ce Yolanda Díaz a refuzat să își retragă declarațiile.

În paralel, artistul a deschis o acțiune și împotriva publicației elDiario.es și a mai multor jurnaliști, inclusiv a directorului publicației, Ignacio Escolar.

Julio Iglesias îi acuză de calomnie, defăimare și atingere adusă integrității morale, susținând că articolele publicate conțin „falsuri și jigniri” și fac parte dintr-o „campanie de denigrare și linșaj mediatic” îndreptată împotriva sa.