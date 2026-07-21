Un incendiu de proporții a izbucnit într-un centru comercial de materiale pentru construcții din orașul ucrainean Sumî, după un atac cu dronă atribuit Rusiei. Autoritățile ucrainene spun că loviturile au continuat inclusiv în timpul intervenției echipelor de salvare, iar mai multe persoane au fost rănite, potrivit Euronews.

Ținta atacului a fost magazinul de tip DIY „Epicentr”, unul dintre cele mai mari lanțuri de profil din Ucraina. Flăcările au cuprins rapid clădirea, iar coloane dense de fum s-au ridicat deasupra orașului.

Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru stingerea incendiului și pentru a împiedica extinderea focului către clădirile din apropiere.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a anunțat că, după primul atac, zona a fost lovită din nou în timp ce echipele de intervenție se aflau deja la fața locului.

Potrivit autorităților, unul dintre autospecialele pompierilor a fost distrusă, iar o alta a fost avariată. Kievul acuză că astfel de atacuri repetate urmăresc să îngreuneze operațiunile de salvare și să pună în pericol personalul de intervenție.

În aceeași serie de atacuri, o dronă a lovit și un bloc cu nouă etaje din Sumî, unde a izbucnit un incendiu la parter.

Salvatorii au ajutat la evacuarea proprietarilor, iar autoritățile regionale au anunțat că șase persoane au fost rănite, printre care patru copii. Doi dintre minori au fost transportați la spital, însă medicii au anunțat că rănile suferite nu le pun viața în pericol.

Situat în apropierea graniței cu Rusia, orașul Sumî este vizat frecvent de atacuri cu drone, rachete și bombe ghidate.

Lovitura asupra centrului comercial a avut loc la doar o zi după alte bombardamente asupra orașului, care au avariat clădiri de locuințe și au provocat rănirea mai multor civili, inclusiv copii.

Incidentul din Sumî are loc într-un context în care confruntările dintre Rusia și Ucraina se intensifică atât pe linia frontului, cât și în zone aflate la distanță de lupte.

În ultimele zile, Rusia a continuat atacurile asupra mai multor orașe ucrainene, în timp ce Ucraina și-a extins operațiunile cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul rus. Evoluția conflictului menține tensiunile la un nivel ridicat și reduce șansele unor negocieri rapide pentru încetarea ostilităților.