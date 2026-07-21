Iranul a avertizat marți Bulgaria să nu permită folosirea teritoriului său pentru operațiuni militare americane împotriva Teheranului, după ce Guvernul de la Sofia a anunțat că va cere Parlamentului aprobarea pentru staționarea a cel mult opt avioane-cisternă ale SUA la baza aeriană Bezmer, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice acțiune care contribuie la desfășurarea atacurilor Statelor Unite asupra Iranului ar echivala cu o complicitate la „agresiune şi crime de război”.

Acesta a cerut autorităților de la Sofia să nu transforme Bulgaria într-un „complice a agresorilor şi a celor care încalcă legea”. Guvernul bulgar a anunțat că va solicita aprobarea Parlamentului pentru staționarea a maximum opt aeronave-cisternă americane la baza militară Bezmer.

Baza aeriană se află la aproximativ 260 de kilometri sud-est de Sofia, iar avioanele care ar urma să fie găzduite acolo sunt folosite pentru realimentarea în aer a altor aeronave militare. Solicitarea este legată de prezența militară americană în regiune și de operațiunile desfășurate de Statele Unite în Orientul Mijlociu.

Autoritățile bulgare vor ca eventuala staționare să fie aprobată de legislativ, după controversele provocate anterior de amplasarea unor aeronave militare americane pe un aeroport civil.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a declarat că prezența avioanelor americane KC-135 și a unui contingent de până la 250 de militari la baza Bezmer nu înseamnă că țara sa se implică în război.

Ea a afirmat că votul Parlamentului este obligatoriu și că Guvernul respectă procedura prevăzută de lege.

Avioanele-cisternă sunt utilizate pentru alimentarea în zbor a altor aeronave și nu reprezintă, prin simpla lor staționare, participarea directă a Bulgariei la operațiunile militare.

Aeronave de realimentare aparținând Forțelor Aeriene ale Statelor Unite au mai fost găzduite anterior pe teritoriul Bulgariei.

Acestea au fost staționate pe aeroportul din Sofia și trebuiau să rămână acolo până la sfârșitul lunii mai.

Perioada de desfășurare a fost prelungită ulterior până la finalul lunii iunie, iar avioanele au părăsit aeroportul în termenul stabilit.

Prezența lor pe un aeroport civil, fără aprobarea prealabilă a Parlamentului, a provocat controverse. Din acest motiv, autoritățile de la Sofia au propus ca noile aeronave să fie amplasate la baza militară Bezmer și ca solicitarea Statelor Unite să fie supusă votului legislativului.