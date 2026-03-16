Iranul amenință România: Cu siguranță va exista un răspuns din partea noastră

Iranul a transmis o amenințare la adresa României după decizia autorităților de a permite Statelor Unite să utilizeze baze militare din țara noastră pentru realimentarea aeronavelor implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu. Reprezentantul diplomației iraniene a afirmat că o astfel de decizie ar putea atrage consecințe politice și juridice, potrivit Iran International.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a transmis un mesaj în care avertizează statele să nu sprijine operațiunile militare împotriva Iranului. Oficialul a afirmat că implicarea directă sau indirectă în astfel de acțiuni ar fi considerată de Teheran o participare la agresiune.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmsi Baghaei.

Diplomatul iranian a făcut referire directă la România, în contextul informațiilor apărute despre utilizarea bazelor militare din țara noastră.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat Esmail Baghaei.

Oficialul iranian a adăugat că o asemenea situație ar putea genera o reacție din partea autorităților de la Teheran: „cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră.”

Reacția Iranului vine după ce România a decis să permită Statelor Unite utilizarea bazelor militare pentru realimentarea aeronavelor și amplasarea unor sisteme suplimentare de monitorizare și comunicații.

Primele avioane-cisternă americane, folosite pentru alimentarea în aer a aeronavelor militare, au ajuns duminică la Baza 90 Transport Aerian. Echipamentele și personalul militar sunt dislocate temporar pentru a sprijini operațiunile desfășurate în Orientul Mijlociu.

Decizia a fost analizată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a primit aprobarea Parlamentului. Autoritățile române au precizat că pe teritoriul României nu vor fi dislocate avioane de luptă.

În cadrul operațiunii sunt aduse în România avioane-cisternă, sisteme de monitorizare, inclusiv drone de supraveghere, precum și echipamente de comunicații prin satelit, care funcționează în coordonare cu sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu și cu infrastructura defensivă a NATO.