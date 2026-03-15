Primele avioane americane au ajuns în România, pe Aeroportul Otopeni. Care este pasul următor

Primele trei avioane cisternă au ajuns, duminică, în România. În zilele următoare, din SUA vor sosi alte echipamente militare, dar și soldați, după ce Parlamentul a aprobat discolarea forțelor pe teritoriul țării noastre.

Avioanele cisternă au ajuns în România în jurul orei 14:00, pe Aeroportul Otopeni. De acolo, vor merge la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Anunțul nu are, însă, darul să ia pe cineva prin surprindere.

În cursul zilei de sâmbătă, ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că România a primit informarea cu privire la sosirea iminentă a unor echipamente militare americane și a personalului care le va opera.

„Când vor veni echipamentele, e o chestiune de ore, de zile, adică nu e o treabă de luni de zile. Aceste dispozitive pe care Parlamentul le-a aprobat la propunerea președintelui României, care cresc capacitatea de apărare pe teritoriu național, ele vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus Radu Miruță.

Zilele trecute, România a primit o solicitare din partea Pentagonului pentru dislocarea unor trupe și aeronave militare la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflată în județul Constanța.

Partea americană s-a angajat să aducă avioane cisternă folosite pentru realimentarea în aer a aparatelor de luptă implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu.

Alături de aceste aeronave ar putea fi trimiși între 400 și 500 de militari. Aceștia ar urma să se ocupe de securitatea aparatelor de zbor, precum și de operarea și mentenanța acestora.

„Eu, ca ministru al Apărării, sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, pentru că asta e un spor de securitate, asta e o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, evident că sunt niște analize, însă din discuțiile pe care le-am avut urmează, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care tocmai au fost votate în Parlament, care cresc capacitatea României de apărare, să vină și undeva între 400 și 500 de militari”, a mai spus ministrul.