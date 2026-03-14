Când ajung în România echipamentele militare și soldații americani. Anunțul lui Radu Miruță, ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, la Digi24, când vor ajunge în România echipamentele militare și soldații americani, după ce Parlamentul a aprobat dislocarea temporară a acestor forțe.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat sâmbătă că România a primit informarea privind sosirea iminentă a unor echipamente militare americane și a personalului care le va opera. Acestea urmează să fie dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit ministrului, intervalul în care acestea ar putea ajunge este foarte scurt. „Când vor veni echipamentele, e o chestiune de ore, de zile, adică nu e o treabă de luni de zile. Aceste dispozitive pe care Parlamentul le-a aprobat la propunerea președintelui României, care cresc capacitatea de apărare pe teritoriu național, ele vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus Radu Miruță.

Șeful Ministerului Apărării a precizat că echipamentele vor fi operate de militari americani care vor sosi odată cu acestea. Numărul estimat al soldaților este cuprins între 400 și 500.

„Eu, ca ministru al Apărării, sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național, pentru că asta e un spor de securitate, asta e o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, evident că sunt niște analize, însă din discuțiile pe care le-am avut urmează, pentru întărirea flancului estic, pentru utilizarea dispozitivelor care tocmai au fost votate în Parlament, care cresc capacitatea României de apărare, să vină și undeva între 400 și 500 de militari”, a mai spus ministrul.

Decizia privind dislocarea temporară a acestor echipamente și forțe americane a fost adoptată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Solicitarea a fost transmisă legislativului de către președintele României, Nicușor Dan.

Aprobarea vine într-o perioadă tensionată, pe fondul conflictului militar aflat în desfășurare în Iran.

Votul din Parlamentul României nu a fost lipsit de controverse. O parte a opoziției a anunțat că nu va participa la scrutin, invocând faptul că documentul prezentat parlamentarilor era clasificat.

În același timp, reprezentanții opoziției au declarat că preferă o abordare orientată spre „pace”, motiv pentru care au refuzat să susțină inițiativa.