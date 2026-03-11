Avioane cisternă și până la 300 de militari, solicitarea SUA pentru România. CSAT analizează solicitarea

SUA au cerut dislocarea temporară a unor avioane cisternă și a cel mult 300 de militari la baza Mihail Kogălniceanu, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) analizează solicitarea, relatează Digi24.

România a primit o solicitare din partea Pentagonului pentru dislocarea unor trupe și a unor aeronave militare la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, situată în județul Constanța.

Conform surselor, partea americană ar urma să aducă avioane cisternă utilizate pentru alimentarea în aer a aparatelor de luptă implicate în operațiuni din Orientul Mijlociu. Alături de aceste aeronave ar putea fi trimiși între 100 și 300 de militari.

Personalul militar ar avea responsabilități legate de securizarea aeronavelor, dar și de operarea și mentenanța acestora.

CSAT s-a reunit miercuri, la Palatul Cotroceni, într-o ședință dedicată situației de securitate din regiune și efectelor conflictelor din Orientul Mijlociu. Pe agenda întâlnirii se află mai multe teme de interes strategic, inclusiv posibila dislocare temporară a unor capabilități militare pe teritoriul României.

Ședința a început după ora 09.30. În cazul în care CSAT aprobă solicitarea venită din partea Statelor Unite, decizia trebuie transmisă Parlamentului României pentru adoptare, conform procedurilor legale privind dislocarea de trupe străine pe teritoriul țării.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu este considerată un punct strategic pentru NATO în regiunea Mării Negre. Din acest motiv, ea este frecvent utilizată pentru operațiuni militare și pentru desfășurarea temporară a unor unități ale aliaților.

Ținând cont de situația din Orientul Mijlociu, această infrastructură militară ar putea deveni un punct important de lansare pentru avioanele implicate în operațiuni legate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Baza a mai fost folosită în trecut pentru misiuni similare. În timpul unui conflict anterior dintre Israel și Iran, avioane britanice staționate la Mihail Kogălniceanu au decolat din România pentru a lovi ținte din Iran. Informațiile despre aceste operațiuni au devenit publice abia ulterior.