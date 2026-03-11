Ședință CSAT la Palatul Cotroceni. Analiză asupra efectelor conflictului din Orientul Mijlociu pentru România

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc miercuri, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 09:30, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială a României.

Pe agenda reuniunii se află mai multe teme legate de evoluțiile de securitate din regiune și de implicațiile acestora pentru România.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi vizează analiza situației din Orientul Mijlociu și posibilele efecte pentru România. În cadrul ședinței urmează să fie evaluat și impactul evenimentelor din regiune asupra pieței petroliere din România.

Pe agenda CSAT se află, de asemenea, analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Pe 5 martie, președintele Nicușor Dan afirma că nu intenționează convocarea CSAT în legătură cu evoluțiile din Orientul Mijlociu atât timp cât acestea nu reprezintă „un pericol imediat direct pentru România”.

„Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, declara șeful statului la acel moment.

Ultima reuniune a CSAT a avut loc pe 24 noiembrie 2025 și a avut ca temă Strategia Națională de Apărare a României.

În contextul actual, România ar fi primit o solicitare din partea Departamentul Apărării al Statelor Unite privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul țării.

Cererea ar viza amplasarea unor efective militare și a unor aeronave de luptă la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. Subiectul urmează să fie analizat în cadrul ședinței CSAT programate la Palatul Cotroceni.

Solicitarea ar avea legătură cu contextul în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict împotriva Iran.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este considerată un punct strategic pentru operațiuni militare. În timpul unui conflict anterior dintre Israel și Iran, avioane britanice staționate la această bază au decolat din România pentru a lovi ținte din Iran, potrivit informațiilor apărute ulterior în spațiul public.

În acest context, există posibilitatea ca baza din județul Constanța să fie utilizată pentru operațiuni similare. Discuțiile din CSAT ar urma să clarifice modul în care ar putea fi gestionată o eventuală solicitare de dislocare a unor forțe militare.

După analizarea subiectului în cadrul CSAT, ar putea fi transmisă o informare către Parlamentul României. În situațiile care implică dislocarea de trupe străine sau manevre militare legate de un conflict, este necesară și aprobarea Parlamentului.

În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani sunt staționați în România. Majoritatea se află la bazele militare de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Numărul este mai redus după ce președintele american Donald Trump a solicitat retragerea unor efective militare americane din Europa.

Până în prezent, potrivit informațiilor disponibile, de la începutul conflictului cu Iranul, unitățile militare din România nu au fost utilizate pentru operațiuni militare pe teritoriul iranian.

Potrivit Ministerul Apărării Naționale al României, instituția a fost informată la 29 octombrie 2025 despre redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, în cadrul procesului de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Printre elementele brigăzii care urmează să înceteze rotațiile în Europa se află și forțe destinate României, amplasate la baza Mihail Kogălniceanu. Potrivit MApN, decizia era anticipată, România fiind în contact permanent cu partenerul strategic american.

Ministerul a mai transmis că ajustarea prezenței militare a fost influențată de noile priorități ale administrației prezidențiale americane, anunțate în luna februarie, precum și de consolidarea prezenței NATO pe Flancul Estic: „Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o garanție a angajamentului Statelor Unite pentru securitatea regională”.