Mihai Fifor, despre solicitarea SUA privind dislocarea unor capabilități militare în România: Nu există niciun motiv de panică

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat, marți, despre solicitarea Statelor Unite privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare, că nu există niciun motiv de panică. „Discuția care va avea loc în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării reprezintă o procedură instituțională normală”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, spațiul public este dominat, în ultimele ore, de tema solicitării Statelor Unite privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilități militare și de implicațiile pe care o astfel de decizie le-ar putea avea pentru țară.

„Este important însă să spunem foarte clar: nu există niciun motiv de panică. Discuția care va avea loc în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării reprezintă o procedură instituțională normală, prin care statul român analizează implicațiile de securitate ale unor evoluții regionale”, a explicat acesta.

Mihai Fifor a reamintit că România este membră NATO și are un Parteneriat Strategic solid cu SUA. El a menționat că relația militară dintre cele două state „nu este una ad-hoc, ci se desfășoară în baza unui cadru juridic bine stabilit. Este vorba despre Acordul privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României, semnat în 2005 și ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 268/2006”.

„Acest acord stabilește condițiile în care forțele americane pot utiliza facilități militare din România pentru rotația de trupe, exerciții, tranzit sau activități logistice, inclusiv în baze precum Mihail Kogălniceanu, care are de ani buni un rol important în cooperarea militară aliată pe flancul estic al NATO”, a afirmat acesta.

Deputatul PSD a reamintit că astfel de solicitări au mai existat de-a lungul timpului, inclusiv anul trecut, pe fondul evoluțiilor de securitate din regiune.

„România este protejată prin apartenența sa la NATO și prin Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, iar mecanismele de cooperare existente reprezintă tocmai garanția că securitatea țării noastre este gestionată responsabil, în coordonare cu aliații noștri. În aceste condiții, analiza subiectului în CSAT este un demers firesc și responsabil, parte a modului în care România își exercită rolul de aliat serios și predictibil”, a scris acesta.