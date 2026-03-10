CSAT, convocat miercuri de președintele Nicușor Dan. SUA, interesate să trimită avioane la baza de la Kogălniceanu 

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) miercuri dimineață. Ședința ar urma să înceapă la ora 09:30, potrivit G4Media.

Statele Unite sunt interesate să trimită avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse. Potrivit acestora, discuțiile sunt informale și se află într-un stadiu incipient, iar până acum nu a fost transmisă nicio solicitare oficială.

O astfel de solicitare oficială ar trebui validată de Ministerul Apărării și aprobată de CSAT. În funcție de capacitățile militare care ar urma să fie trimise la Kogălniceanu, ar putea fi necesară și aprobarea Parlamentului, au declarat pentru G4Media.ro sursele citate.

Există discuții în prezent privind dislocarea unui batalion de tancuri la Smîrdan (Galați), destinat pregătirii echipajelor Abrams ale țărilor europene, potrivit sursei menționate anterior.

Contactat de G4Media.ro, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că la Smîrdan au loc în mod constant antrenamente. „Se fac frecvent și constant antrenamente la Smîrdan. Sunt investiții în desfășurare la Smîrdan și continuă”, a spus ministrul. Întrebat dacă numărul soldaților americani care ar urma să fie trimiși la Smîrdan este de 500, acesta a răspuns: „Nu pot să confirm”.

Statele Unite au decis, în octombrie 2025, retragerea a aproximativ 1.000 de soldați din România. Decizia Casei Albe de atunci ar fi avut legătură cu strategia președintelui Donald Trump de a concentra resursele militare în zona Asia-Pacific.

În România au rămas aproximativ 1.000 de militari americani, împreună cu tehnică militară, printre care avioane și drone.