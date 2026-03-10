EVZ Special

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație

Comentează știrea
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberațieSursa: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Dan Andronic, moderatorul podcastului difuzat azi pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România a analizat o posibilă bombă sau fumigenă lansată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Care a afirmat că discută cu Nicușor Dan săptămânal, iar președintele se teme că ar fi interceptat la Cotroceni, unde ar exista microfoane. Dan Andronic i-a avut invitați pe jurnalistul Mirel Curea și pe Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: „E o aberație”

Scenariul în care Cotroceniul ar fi împânzit de microfoane este exclusă din start de Predoiu. „Asta e o aberație. Dacă președintele are vreun dubiu, de ce nu-l schimbă pe Pahonțu (n.r. - șeful SPP), de ce nu schimbă la SRI, la SIE. Garantez că pe perioada în care am fost în activitate și cred că nici acum, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aceste camere sunt verificate constant de SPP. Șeful statului are dreptul să solicite controale de la SRI, STS, SIE. Să spună: Vreau să stau liniștit”, a explicat fostul șef al SIE.

Întrebat de Dan Andronic, ce resurse umane ar presupune o asemenea operațiune, de montare a echipamentului de ascultate, Siviu Predoiu a afirmat că ar fi ceva de anvergură și aproape imposibil de pus în practică.

„Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă”

„Mult mai mult decât își închipuie lumea. O evaluare generică, ar fi nevoie de 10 - 12 persoane. Pe bază de semnătură. Trebuie să apară ceva, e greu să convingi atâția oameni să încalce legea, pentru că e o chestie ilegală”. De asenmenea, fostul șef SIE nu crede că președintele Dan și-ar fi montat el echipament de interceptare. „Îl vedeți în stare să monteze ceva? Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă.”

Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară
Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară

Silviu Predoiu a atras atenția că astfel de informații lansate în spațiul public fac rău. Și creează oamenilor o percepție greșită. „E foarte grav că vorbim despre președintele României și despre unul dintre cei 4 magnifici din Coaliție (n.r. - Dominic Fritz). Pe CV apare om politic.

Percepție greșită la nivelul populației

Ei trebuie să stabilească dacaă sunt ONG-iști sau oameni politici. Ca om politic trebuie să înțelegi ce greutate au vorbele. Pentru că ne lovim de o percepție la nivelul populație, care crede că totul e ascultat, totul e interceptat. Lumea spune: vezi, totul e interceptat”.

Silviu Predoiu are și o explicație pentru care Dominic Fritz a lansat această temă în spațiul public. „Pe el îl ajută foarte mut, mai ales acum, când a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Vine și spune: Voi vedeți cine sunt eu, unde merg eu săptămânal?”

1
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:39 - Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale
15:34 - Scumpiri fără oprire la benzină și motorină în Republica Moldova, în ciuda reducerii cotațiilor internaționale
15:26 - Iranul îl amenință cu moartea pe Donald Trump. Nu e prima oară
15:17 - Proiectul de buget pe 2026, făcut public. Cum vor fi împărțiți banii
15:08 - Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o vizită oficială
15:04 - Instrumentele care fac diferența în machiajul de zi cu zi

HAI România!

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni

Proiecte speciale