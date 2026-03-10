Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: „E o aberație”

Dan Andronic, moderatorul podcastului difuzat azi pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România a analizat o posibilă bombă sau fumigenă lansată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Care a afirmat că discută cu Nicușor Dan săptămânal, iar președintele se teme că ar fi interceptat la Cotroceni, unde ar exista microfoane. Dan Andronic i-a avut invitați pe jurnalistul Mirel Curea și pe Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).

Scenariul în care Cotroceniul ar fi împânzit de microfoane este exclusă din start de Predoiu. „Asta e o aberație. Dacă președintele are vreun dubiu, de ce nu-l schimbă pe Pahonțu (n.r. - șeful SPP), de ce nu schimbă la SRI, la SIE. Garantez că pe perioada în care am fost în activitate și cred că nici acum, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aceste camere sunt verificate constant de SPP. Șeful statului are dreptul să solicite controale de la SRI, STS, SIE. Să spună: Vreau să stau liniștit”, a explicat fostul șef al SIE.

Întrebat de Dan Andronic, ce resurse umane ar presupune o asemenea operațiune, de montare a echipamentului de ascultate, Siviu Predoiu a afirmat că ar fi ceva de anvergură și aproape imposibil de pus în practică.

„Mult mai mult decât își închipuie lumea. O evaluare generică, ar fi nevoie de 10 - 12 persoane. Pe bază de semnătură. Trebuie să apară ceva, e greu să convingi atâția oameni să încalce legea, pentru că e o chestie ilegală”. De asenmenea, fostul șef SIE nu crede că președintele Dan și-ar fi montat el echipament de interceptare. „Îl vedeți în stare să monteze ceva? Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă.”

Silviu Predoiu a atras atenția că astfel de informații lansate în spațiul public fac rău. Și creează oamenilor o percepție greșită. „E foarte grav că vorbim despre președintele României și despre unul dintre cei 4 magnifici din Coaliție (n.r. - Dominic Fritz). Pe CV apare om politic.

Ei trebuie să stabilească dacaă sunt ONG-iști sau oameni politici. Ca om politic trebuie să înțelegi ce greutate au vorbele. Pentru că ne lovim de o percepție la nivelul populație, care crede că totul e ascultat, totul e interceptat. Lumea spune: vezi, totul e interceptat”.

Silviu Predoiu are și o explicație pentru care Dominic Fritz a lansat această temă în spațiul public. „Pe el îl ajută foarte mut, mai ales acum, când a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Vine și spune: Voi vedeți cine sunt eu, unde merg eu săptămânal?”