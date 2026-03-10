Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
- Nicolae Comănescu
- 10 martie 2026, 14:33
Dan Andronic, moderatorul podcastului difuzat azi pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România a analizat o posibilă bombă sau fumigenă lansată de Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Care a afirmat că discută cu Nicușor Dan săptămânal, iar președintele se teme că ar fi interceptat la Cotroceni, unde ar exista microfoane. Dan Andronic i-a avut invitați pe jurnalistul Mirel Curea și pe Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE).
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: „E o aberație”
Scenariul în care Cotroceniul ar fi împânzit de microfoane este exclusă din start de Predoiu. „Asta e o aberație. Dacă președintele are vreun dubiu, de ce nu-l schimbă pe Pahonțu (n.r. - șeful SPP), de ce nu schimbă la SRI, la SIE. Garantez că pe perioada în care am fost în activitate și cred că nici acum, nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aceste camere sunt verificate constant de SPP. Șeful statului are dreptul să solicite controale de la SRI, STS, SIE. Să spună: Vreau să stau liniștit”, a explicat fostul șef al SIE.
Întrebat de Dan Andronic, ce resurse umane ar presupune o asemenea operațiune, de montare a echipamentului de ascultate, Siviu Predoiu a afirmat că ar fi ceva de anvergură și aproape imposibil de pus în practică.
„Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă”
„Mult mai mult decât își închipuie lumea. O evaluare generică, ar fi nevoie de 10 - 12 persoane. Pe bază de semnătură. Trebuie să apară ceva, e greu să convingi atâția oameni să încalce legea, pentru că e o chestie ilegală”. De asenmenea, fostul șef SIE nu crede că președintele Dan și-ar fi montat el echipament de interceptare. „Îl vedeți în stare să monteze ceva? Nu e în stare să schimbe o garnitură la chiuvetă.”
Silviu Predoiu a atras atenția că astfel de informații lansate în spațiul public fac rău. Și creează oamenilor o percepție greșită. „E foarte grav că vorbim despre președintele României și despre unul dintre cei 4 magnifici din Coaliție (n.r. - Dominic Fritz). Pe CV apare om politic.
Percepție greșită la nivelul populației
Ei trebuie să stabilească dacaă sunt ONG-iști sau oameni politici. Ca om politic trebuie să înțelegi ce greutate au vorbele. Pentru că ne lovim de o percepție la nivelul populație, care crede că totul e ascultat, totul e interceptat. Lumea spune: vezi, totul e interceptat”.
Silviu Predoiu are și o explicație pentru care Dominic Fritz a lansat această temă în spațiul public. „Pe el îl ajută foarte mut, mai ales acum, când a fost declarat incompatibil de Curtea de Apel Timișoara. Vine și spune: Voi vedeți cine sunt eu, unde merg eu săptămânal?”
