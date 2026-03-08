Silviu Predoiu critică explicațiile lui Nicușor Dan din Polonia privind anularea alegerilor din 2024

Declarațiile făcute de președintele României, Nicușor Dan, în timpul unei vizite oficiale în Polonia privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 au generat reacții critice în spațiul public.

Printre cei care au comentat afirmațiile șefului statului se numără și fostul director al Serviciul de Informații Externe, Silviu Predoiu, care susține că România a mers prea departe în scandalul legat de lipsa dovezilor prezentate public pentru justificarea anulării alegerilor.

Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Predoiu afirmă că declarațiile făcute de președinte într-un interviu acordat postului TVP World readuc în discuție o serie de întrebări care, în opinia sa, rămân fără răspuns de mai bine de un an.

Fostul oficial din domeniul informațiilor consideră că explicațiile oferite până acum de autorități nu au reușit să clarifice în mod convingător motivele care au dus la anularea scrutinului prezidențial din noiembrie 2024.

În analiza sa, Silviu Predoiu afirmă că declarațiile făcute de Nicușor Dan potrivit cărora administrația americană ar fi înțeles motivele anulării alegerilor readuc în prim-plan o întrebare fundamentală.

„Declarațiile făcute în aceste zile de președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat postului TVP World în timpul vizitei sale în Polonia, potrivit cărora administrația americană ar fi înțeles între timp motivele anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și că nu ar mai exista îndoieli în această privință, readuc în prim-plan întrebări care persistă de prea mult timp: ce s-a întâmplat, de fapt, atunci? Și cum de președintele Dan pare să poată convinge pe oricine mai puțin pe români?”, a scris Silviu Predoiu.

Fostul șef al SIE afirmă că, deși a trecut mai bine de un an de la anularea alegerilor, tema continuă să fie prezentă în dezbaterile publice.

Potrivit acestuia, subiectul este discutat frecvent în mass-media, în emisiuni politice, în podcasturi sau în dezbateri publice.

„A trecut mai bine de un an de la anularea alegerilor și, totuși, subiectul revine obsesiv în spațiul public. În presă, în talk-show-uri, în podcasturi, la radio, la televizor, pe telefoane, în dezbateri și chiar în stradă”, a mai scris Predoiu.

În opinia fostului director al SIE, problema principală este faptul că autoritățile nu au oferit o justificare clară și coerentă pentru anularea alegerilor.

Predoiu afirmă că societatea continuă să aștepte documente sau explicații oficiale care să clarifice decizia luată în 2024.

„Sunt solicitat aproape la fiecare întâlnire cu presa să îmi exprim opinia pe acest subiect: de ce cred că nu vedem încă documente sau transcripturi clarificatoare, de ce lucrurile rămân în continuare neexplicate”, a scris acesta.

Totodată, fostul oficial spune că există și persoane care consideră că subiectul ar trebui închis.

„În același timp, sunt din ce în ce mai mulți cei care întreabă, cu vizibilă iritare, de ce tot dezbatem aceeași temă la nesfârșit. De ce nu ‘mergem mai departe’?”, a adăugat Predoiu.

Silviu Predoiu susține că lipsa unor explicații convingătoare menține suspiciunile și neîncrederea în instituțiile statului.

„Răspunsul este, de fapt, foarte simplu: pentru că nimeni nu a reușit să explice convingător de ce a fost oprit și anulat procesul care reprezintă cheia de boltă a sistemului democratic”, a afirmat acesta.

Fostul șef al serviciului de informații consideră că autoritățile ar fi trebuit să ofere o justificare clară și publică.

„Prima problemă este incapacitatea autorităților de a oferi o justificare clară și coerentă pentru anularea alegerilor. Nu o explicație în șoaptă, nu una pentru inițiați, ci una care să stea în picioare în fața opiniei publice”, a scris Predoiu.

El afirmă că situația a ajuns într-un punct în care corectarea greșelilor ar fi dificilă.

„Nu pentru că nu ar exista explicații, ci pentru că lucrurile au fost împinse prea departe într-o direcție greșită. Iar când mergi prea mult pe un drum greșit, întoarcerea devine mai dificilă decât continuarea erorii”, a adăugat fostul director al SIE.

În textul publicat pe Facebook, Predoiu critică și activitatea politică a președintelui Nicușor Dan.

„Prin prestația sa publică, prin stângăcii și printr-o inadecvare aproape sistematică la funcția pe care o ocupă, Nicușor Dan reușește o performanță rară: ne aduce aminte zilnic că, de fapt, România încă nu are un președinte în sensul real al cuvântului”, a scris acesta.

Fostul oficial afirmă că această situație contribuie la menținerea dezbaterii publice privind anularea alegerilor.

„În aceste condiții, nu e de mirare că discuția despre anularea alegerilor nu dispare. Pentru că oamenii simt că ceva esențial a rămas nerezolvat”, a mai afirmat Predoiu.

În interviul acordat televiziunii TVP World în timpul vizitei oficiale din Polonia, președintele Nicușor Dan a afirmat că relațiile dintre România și administrația americană sunt normale și că îndoielile legate de anularea alegerilor au fost clarificate.

„Cred că sunt normale (relațiile dintre România și administrația Trump – n.r.). Desigur, anularea alegerilor prezidențiale nu este un lucru foarte obișnuit. Da, au existat unele îndoieli. Dar asta s-a întâmplat acum un an și trei luni. Între timp, am avut contacte la multe niveluri cu administrația americană, care a înțeles ce s-a întâmplat, și nu mai există nicio îndoială cu privire la alegerile din 2024”, a declarat Nicușor Dan.