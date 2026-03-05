Nicușor Dan în Polonia: Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Ce spune despre armele nucleare franceze

Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit joi la Varșovia de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, cu onoruri militare la Palatul Prezidențial. Vizita se concentrează pe consolidarea securității europene și întărirea Parteneriatului strategic dintre România și Polonia, precum și pe aprofundarea cooperării cu alți parteneri europeni, potrivit Presidency.

În cadrul discuțiilor, președintele român a abordat relația României cu Franța și implicarea țării noastre în programele nucleare NATO, subliniind poziția fermă a României față de situațiile internaționale delicate.

„România ca toate țările NATO este sub umbrela nucleară NATO. România este parte la programele cu componentă nucleară care se iau în alianță. România cu Franța are un parteneriat strategic pe mai multe paliere și este în extindere.”

Nicușor Dan a explicat că nu a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în contextul situației din Orientul Mijlociu și nu intenționează să o facă decât dacă apar amenințări directe pentru România.

„Legat de situaţia din Orientul Mijlociu, nu am convocat CSAT şi nu îl vom convoca cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat, direct, pentru România. În schimb, evident că toată lumea din structurile tehnice cooperează.”

Președintele a precizat că prioritatea autorităților este să asigure revenirea în siguranță a cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict.

„Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduşi pe cheltuiala statului român, cei care sunt în alte categorii sunt ajutaţi să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta, suntem în control.”

Potrivit declarațiilor lui Nicușor Dan, aproximativ 5.000 de români din regiune, care nu sunt rezidenți permanenți, sunt în contact cu Ministerul Afacerilor Externe și primesc sprijin corespunzător.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune şi care a destabilizat regiunea ani la rând, care şi-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaţionale în problema nucleară şi din aceste motive a fost supusă sancţiunilor europene.”

La rândul său, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a evidențiat relația strânsă dintre cele două state și importanța cooperării în domeniul securității și economic.

„Mă bucur foarte mult de vizita președintelui României, care este partenerul nostru strategic din 2009. Am discutat temele legate de securitate, ceea e firesc. În ce privește securitatea, cei trei piloni au fost discutați de noi: Alianța Nord-Atlantică, avem și scopuri economice, suntem parte a UE, am vorbit de cooperarea noastră și cu SUA, atât prezența armatei SUA în Polonia și România și cooperarea în domeniul securității e în interesul nostru.”

Vizita lui Nicușor Dan continuă cu întâlniri programate cu prim-ministrul polonez, Donald Tusk, și lideri ai parlamentului polonez, precum Mareșalul Seimului, Wlodzimierz Czarzasty, și Mareșalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska, dar și cu participarea la un eveniment economic organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono–Română (PRBCC).