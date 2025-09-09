International

Karol Nawrocki avertizează: Putin este gata să invadeze alte ţări

Karol Nawrocki. Sursa foto: dreamstime.com
Karol Nawrocki, președintele Poloniei, a declarat marți la Helsinki, într-o conferință de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb, că Polonia și Finlanda nu au încredere în bunele intenții ale lui Vladimir Putin. Aflat în prima sa vizită oficială după preluarea mandatului, Nawrocki a subliniat riscurile pe care le implică atitudinea Rusiei față de vecinii săi și a cerut consolidarea relațiilor militare în cadrul NATO, potrivit AFP.

Karol Nawrocki și viziunea asupra securității regionale

Declarațiile lui Karol Nawrocki au venit într-un moment critic pentru echilibrul de securitate din Europa de Est. Liderul polonez a afirmat că arhitectura de securitate din regiune s-a schimbat fundamental după invadarea Ucrainei de către trupele ruse în februarie 2022. În opinia sa, Rusia nu doar că nu dă semne de retragere, dar își menține deschisă opțiunea extinderii agresiunii asupra altor state din apropierea granițelor sale.

Pentru Polonia, vecinătatea cu Belarus reprezintă o vulnerabilitate constantă. Nawrocki a afirmat că soluția constă în consolidarea forțelor armate, dar și în întărirea parteneriatului cu aliații NATO, în special cu Statele Unite.

Reacții concrete din Polonia și Statele Unite

Guvernul polonez a anunțat marți închiderea frontierei cu Belarus, ca reacție la exercițiile militare comune ruso-belaruse „Zapad”. Premierul Donald Tusk a explicat că această decizie, care include și punctele feroviare, are rolul de a preveni orice risc asupra securității naționale. Exercițiile militare respective au fost catalogate drept agresive și au stârnit îngrijorări în rândul aliaților NATO.

belarus

belarus / Sursa foto: Twitter

La nivel transatlantic, vizita lui Karol Nawrocki la Casa Albă s-a concretizat printr-o reafirmare a sprijinului american. Președintele Donald Trump a respins ideea reducerii trupelor SUA din Polonia și a sugerat chiar posibilitatea suplimentării efectivelor.

Tensiuni militare în regiune și teste balistice ale Belarusului

În luna august, autoritățile din Belarus au anunțat că, pe durata exercițiilor Zapad, vor efectua lansări de rachete rusești Oreșnik, arme balistice cu distanță medie, deja utilizate în Ucraina, capabile să transporte focoase nucleare.

Lituania a restricționat la sfârșitul lunii august spațiul aerian deasupra unor segmente ale frontierei cu Belarus, după ce drone militare au încălcat de două ori teritoriul său în iulie, în contextul pregătirii manevrelor comune ruso-belaruse.

