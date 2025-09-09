Justitie Alexandru Bălan, spionul care a pust în pericol securitatea națională, a fost reținut și audiat la DIICOT







Alexandru Bălan, fostul adjunct din Serviciul de Informații al Republicii Moldova și acuzat de trădare, a fost reținut marți de procurorii DIICOT. Presupusul spion KGB a părăsit audierile-maraton de la DIICOT în jurul orei 17.40, după mai bine de șapte ore, fără a face declarații presei.

DIICOT anunțat luni că suspectul, în vârstă de 47 de ani, a avut în perioada 2024-2025 două întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații ai Comitetului de Securitate de Stat (KGB) din Belarus, existând indicii rezonabile că aceste întrevederi vizau transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Bărbatul este cercetat pentru divulgarea neautorizată a unor informații clasificate, în condiții care ar fi putut compromite securitatea națională a României. Suspectul, acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara și adus la București pentru audieri.

Între 2024 și 2025, Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu ofițeri de informații belaruși, vizând transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Mandatul de aducere a fost confirmat și de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Procurorii moldoveni de la PCCOCS au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul lui Alexandru Bălan. În urma perchezițiilor au fost confiscate documente și echipamente electronice.

Alexandru Bălan, care activa ca expert la nivel european și se declara pro-european și anti-Rusia, se afla la Timișoara pentru un discurs pe 9 septembrie. Evenimentul urma să îl aducă la aceeași masă cu personalități precum Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, și Iulian Chifu, expert în politică externă și analiză strategică.