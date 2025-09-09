Justitie Mascații l-au adus la audieri pe fostul șef-adjunct SIS, acuzat că vindea informații secrete







Republica Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost adus marți dimineață la sediul DIICOT, însoțit de mascați. El urmează să fie audiat în dosarul în care este acuzat de trădare și transmiterea de informații clasificate către Comitetul Securității de Stat (KGB) din Belarus.

Potrivit anchetatorilor, Bălan ar fi transmis informații sensibile către KGB, care ulterior ar fi fost redirecționate către Moscova. Acest lucru ridică probleme grave de securitate națională. Ancheta arată că aceste acțiuni au început în 2024 și că fostul oficial ar fi primit compensații financiare pentru serviciile prestate.

Fostul vicedirector SIS a fost reținut luni în România, ca urmare a unei operațiuni coordonate între Serviciul de Informații și Securitate din Moldova, Serviciul Român de Informații și parteneri din Cehia, Polonia și Ungaria. La momentul reținerii, Bălan se îndrepta către Universitatea de Vest din Timișoara, unde urma să participe la o masă rotundă pe tema „Parcursul proeuropean și provocările viitorului: alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova”.

Evenimentul, organizat de Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării a UVT și moderat de decanul Alexandru Jădăneanț, ar fi urmat să includă intervenții ale expertului în politică externă Iulian Chifu, ale rectorului Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, și ale rectorului UVT, Gabriel Pirtea. Alexandru Bălan urma să fie prezentat ca „expert în securitate”.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, a absolvit în 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău și a ocupat mai multe funcții în cadrul SIS, inclusiv cea de șef al contrainformațiilor, fiind promovat în 2016 vicedirector al instituției. În 2012, Bălan a fost decorat cu medalia Meritul Militar, însă presa a amintit implicarea sa în reprimarea protestelor anticomuniste din aprilie 2009.

De asemenea, Bălan a fost acuzat că ar fi facilitat evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov, aflat în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009. După pensionarea din SIS, fostul oficial a criticat în mod constant conducerea actuală a instituției și a semnalat infiltrările agenților ruși în structurile moldovenești, precum și metodele de finanțare a rețelei lui Ilan Șor, coordonată de la Moscova.

În ultima perioadă, Bălan a activat ca expert pe probleme de securitate și a colaborat cu diverse partide politice, inclusiv „Respect Moldova”, unde a fost consiliat de fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc. Pe pagina sa de Facebook, fostul oficial publica frecvent articole critice la adresa conducerii SIS și a expansiunii rusești, precum și materiale de susținere a Ucrainei. Ultima sa postare pe Facebook datează din 7 septembrie și reprezenta un comentariu despre posibile influențe asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din Moldova.

Anchetatorii DIICOT arată că Bălan ar fi folosit poziția sa în cadrul SIS pentru a transmite informații clasificate, iar activitatea sa contravine legislației privind securitatea națională. Deși în aparițiile publice Bălan se poziționa ca apărător al intereselor proeuropene ale Moldovei și critic al infiltrărilor rusești, ancheta evidențiază implicarea sa într-un caz complex de spionaj, în care datele erau transmise către KGB Belarus, loial Moscovei.

De asemenea, Bălan a fost activ în domeniul educației pentru securitate, participând la dezbateri și conferințe pe teme de geopolitică și securitate, iar implicarea sa în partidul „Respect Moldova” îl plasa ca expert responsabil pentru probleme de securitate.