Un alt director din Rusia a fost găsit fără suflare în condiții suspecte

Alexey Sinitsyn, directorul general al K-Potash Service, a fost găsit fără suflare în apropiere de Kaliningrad. Potrivit The Moscow Times, el este al 19-lea director al unei companii de top din Rusia care moare în circumstanțe suspecte de la începutul războiului din Ucraina.

De la începutul războiului din Ucraina, aproape 20 de persoane au murit în condiții suspecte în Rusia. Victimele erau, în general, directori executivi și oameni de afaceri, mulți dintre ei având legături cu mari companii rusești din domeniul petrolului și gazelor, precum Lukoil, Gazprom și Transneft.

Ultimul caz este cel al lui Alexey Sinitsyn, director general al K-Potash Service, care conducea compania din octombrie 2022, potrivit The Moscow Times. O sursă din foțele de ordine a declarat pentru agenția rusă de presă RIA Novosti, că bărbatul a fost „găsit fără cap”. Potrivit sursei, cadavrul decapitat a fost găsit sub un pod, cu o frânghie de remorcare atașată.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, au fost raportate mai multe morți în circumstanțe neclare sau neobișnuite, atât în mediul de afaceri, cât și în rândul forțelor de ordine și al oficialilor guvernamentali.

Luna trecută, Dmitry Osipov, președintele Consiliului de Administrație al Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de potasiu din Rusia, și Mikhail Kenin, fondatorul și acționarul majoritar al dezvoltatorului imobiliar Samolet, au fost găsiți morți.

În ianuarie 2022, Leonid Shulman, în vârstă de 60 de ani și șeful serviciului de transport al Gazprom Invest, a fost găsit mort într-un sat din regiunea Leningrad. O lună mai târziu, cadavrele lui Vladislav Avaev, fost vicepreședinte al Gazprombank, împreună cu soția și fiica sa, au fost descoperite într-un apartament din Moscova.

În iulie 2022, Yuri Voronov, în vârstă de 61 de ani și director general al companiei de transport Astra Shipping, care gestiona contractele Gazprom din Arctica, a fost găsit mort în satul de vacanță Morskie Terrasy, o destinație de lux de lângă Golful Finlandei.

În toamna anului 2022, Ravil Maganov, președintele consiliului de administrație al Lukoil, în vârstă de 67 de ani, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Departamentului de Administrare a Proprietăților Prezidențiale din Moscova. Înlocuitorul său, Vladimir Nekrasov, în vârstă de 66 de ani, a murit un an mai târziu. În martie 2024, vicepreședintele Lukoil, Vitaly Robertus, a murit la 53 de ani, compania nefiind clară în privința cauzelor și circumstanțelor morții sale.

În februarie 2023, Vyacheslav Rovneyko, coproprietar al companiei belgiene de comercializare a petrolului Nafta (B) NV și director general al Interregional Fuel Union, a fost găsit mort într-o casă de pe autostrada Rublevo-Uspenskoe, lângă Moscova.

În octombrie 2024, Mikhail Rogachev, fost director adjunct al Norilsk Nickel, a căzut de la fereastra apartamentului său din Moscova. În iulie 2025, Andrey Badalov, vicepreședinte al Transneft, a căzut de la etajul 17 al unei clădiri de pe autostrada Rublevskoye.

Serghei Protosenya, fost director al Novatek, a fost găsit împușcat mortal într-o vilă din Spania. Alexander Tyulyakova, director financiar la Gazprom, a murit în garajul unei case lângă Sankt Petersburg.

Pavel Pchelnikov, director de comunicare la Digital Logistics, a fost găsit mort pe balconul unui apartament din Moscova. Pavel Antov, fondatorul Vladimirsky Standard, a căzut de la fereastra unui hotel în India, iar Ivan Pechorin, director la Far East and Arctic Development Corporation, a căzut de pe o barcă lângă Insula Russky.

Kristina Baykova, vicepreședinte la Loko-Bank, a murit după ce a căzut de la fereastră după o petrecere. Igor Shkurko, prim-adjunct la Yakutskenergo, a fost găsit mort într-un centru de detenție din Yakutsk. În ianuarie, ofițerul FSB Vladimir Feshchenko a fost descoperit mort într-o clădire a Ministerului Apărării din Moscova, potrivit The Kyiv Independent.