International Grupare criminală specializată în trafic de droguri şi ţigări, destructurată în Spania. Ar fi fost condusă de un moldovean







Republica Moldova. Autorităţile spaniole anunţă de anihilarea activităţii a unei grupări criminale, care ar fi fost condusă de un moldovean din Chişinău.

Gruparea era specializată în contrabanda cu droguri şi ţigări contrafăcute. Şi controla câteva fabrici clandestine de producere a produselor de tutungerie, la care erau folosiţi migranţii.

Autorităţile de la Madrid susţin că această operațiune este considerată una dintre cele mai mari din istoria Spaniei, în lupta împotriva producției ilegale de produse din tutun și exploatării migranților.

Serviciul de Supraveghere Vamală al Agenției Fiscale și Garda Civilă a Spaniei au arestat în urma operaţiunii 21 de membri ai grupului criminal. Totodată, au fost eliberați 18 migranți din Europa de Est și Asia, care lucrau în condiții de sclavie.

Cei 18 bărbaţi erau ținuți captivi și exploatați în fabrici clandestine din provinciile Malaga, Cordoba și Sevilla. Victimele provin din Europa de Est, precum și din Filipine și Cambodgia.

Lor li s-a promis un loc de muncă bine plătit în construcții, însă odată ajunși pe aeroportul din Malaga, au fost întâmpinați de membri ai organizației criminale și transportați în depozite industriale.

Migranţii transformaţi în sclavi trăiau și lucrau în aceleași spații. E dormeau în paturi supraetajate chiar în interiorul fabricilor. Deplasarea lor în afara fabricilor era interzisă. Oamenii erau obligați să muncească 12 ore pe zi, fără zile libere și fără plată.

În urma perchezițiilor efectuate în fabricile clandestine, au fost confiscate bunuri rezultate din procesul de fabricație frauduloasă, în valoare de peste 3 milioane de euro.

Anchetatorii spanioli susţin că fabricile clandestine produceau până la opt milioane de ţigări pe zi. Iar prejudiciul adus bugetului spaniol ar putea depăși două milioane de euro pe zi.

Presa de la Chişinău scrie că liderul grupării care a pus pe jar întreaga Peninsulă Iberică ar fi Oleg Pruteanu. „Conform surselor din cadrul instituțiilor de drept ale Republicii Moldova, serviciile spaniole au vizat și contracarat activitatea aripii din Spania a grupării interlopului moldovean Oleg Pruteanu, cunoscut și cu porecla “Borman”.

Fabricile ilegale au fost depistate în regiunea Andaluzia. Migranți din Europa de Est și Asia lucrau la ele în condiții de sclavie, inumane, câte 12 ore pe zi, fără a fi plătiți. Gruparea producea zilnic până la opt milioane de țigări contrafăcute”, scrie Independent.MD.

Pruteanu este învinuit de procurorii de la Chişinău într-un dosar de trafic de droguri, care se află pe rol la Judecătoria Chişinău. Dosarul i-a fost pornit în Federaţia Rusă. Potrivit acuzatorilor, Oleg Pruteanu, în presupusă complicitate cu fostul deputat Constantin Şuşu şi ligarhul Vladimir Plahotniuc ar fi organizat şi controlat traficul de droguri din Maroc în Federaţia Rusă.

Numele lui Oleg Pruteanu rămâne de mai mulţi ani în centrul atenţiei mass-media, dar şi a organelor de drept. El figurează, alături de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi ex-deputatul Constantin Ţuţu, în dosarul pentru trafic de droguri. Pentru care, în perioada guvernării lui Plahotniuc, a fost ţinut 36 de luni în arest preventiv. În timp ce termenul maxim pentru arestul preventiv este de 12 luni.

Anterior, Pruteanu a fost pe banca acuzaţilor, alături de Constantin Ţuţu, în dosarul omorului din Codrii Orheiului. În privinţa sa a fost aplicată amnistia. Iar dosarul se află în gestiunea Curţii Supreme de Justiţie.

În ultima perioadă, Pavel Grigorciuc, activistul pro-rus de la Chişinău despre care se vehiculează că ar urma indicaţiile liderului interlop de la Moscova, Grigore Caramalac, alias Bulgarul, a lansat mai multe acuzaţii publice în adresa lui Pruteanu.

Pruteanu a fost acuzat de Maia Sandu ar destabiliza, alături de Grigore Caramalac, situaţia politică din Republica Moldova la comanda Moscovei.

Într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, Oleg Pruteanu a respins toate acuzaţiile aduse. Inclusiv traficul de droguri.