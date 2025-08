Politica Exclusiv. Oleg Pruteanu, învinuit de Maia Sandu de destabilizare la comanda Moscovei, rupe tăcerea. Ce spune despre Plahotniuc, Ţuţu şi dosarul penal pentru trafic de droguri. Video







Republica Moldova. Oleg Pruteanu, cunoscut în anumite cercuri cu pseudonimul „Borman”, ar destabiliza, alături de Grigore Caramalac, situaţia politică din Republica Moldova la comanda Moscovei. Acuzaţiile au fost aduse recent de preşedinta Maia Sandu în cadrul unui briefing. Pruteanu respinge acuzaţiile şi susţine că are o poziţie pro-europeană. El se declară o persoană evlavioasă şi infirmă orice legătură cu lumea interlopă şi pseudonimul „Borman”.

Numele lui Oleg Pruteanu rămâne de mai mulţi ani în centrul atenţiei mass-media, dar şi a organelor de drept. El figurează, alături de oligarhul Vladimir Plahotniuc şi ex-deputatul Constantin Ţuţu, în dosarul pentru trafic de droguri. Pentru care, în perioada guvernării lui Plahotniuc, a fost ţinut 36 de luni în arest preventiv. În timp ce termenul maxim pentru arestul preventiv este de 12 luni.

Anterior, Pruteanu a fost pe banca acuzaţilor, alături de Constantin Ţuţu, în dosarul omorului din Codrii Orheiului. În privinţa sa a fost aplicată amnistia. Iar dosarul se află în gestiunea Curţii Supreme de Justiţie.

În ultima perioadă, Pavel Grigorciuc, activistul pro-rus de la Chişinău despre care se vehiculează că ar urma indicaţiile liderului interlop de la Moscova Grigore Caramalac, alias Bulgarul, a lansat mai multe acuzaţii publice în adresa lui Pruteanu..

Echipa EvZ a reuşit să discute şi chiar să înregistreze video o parte din declaraţiile lui Oleg Pruteanu, care a apărut pe neaşteptate la o întâlnire cu avocaţii săi. Deşi a fost zgârcit la vorbă şi iniţial a refuzat să ne ofere un interviu. Totuşi, am reuşit să obţinem de la Pruteanu câteva declaraţii făcute în premieră.

Oleg Pruteanu a infirmat orice implicare a sa în politică. În special, din partea Rusiei. „Eu îl susţin doar pe Iisus Hristos. În politică nu am încercat niciodată să mă bag. Şi nici nu-mi doresc aşa ceva. Dar consider că Doamna Preşedintă este indusă în eroare. Cu informaţii care nu corespund adevărului. Eu nu mă regăsesc în acest mesaj al Maiei Sandu.

Cine ar fi făcut-o? Cred că cineva din organele de stat. Nu ştiu din care motive. Dar acest lucru (că preşedinta este indusă în eroare) se poate uşor de demonstrat.

Eu nu merg la votare. Eu îl urmez doar pe Dumnezeu. Eu am stat în închisoare în perioada guvernării lui Plahotniuc. Atunci erau încarceraţi mulţi oameni de afaceri nevinovaţi. Pentru a le prelua averile. După plecarea lui, lucrurile s-au schimbat spre bine.

Vreau copiii mei să trăiască în Europa. Râmânând în Republica Moldova. În Rusia este groaznic ce se petrece. Nu este libertate de exprimare, nu este justiţie, oamenii sunt răpiţi, iar legea se face prin tortură.

Nu am legături în Federaţia Rusă şi nici nu merg acolo. Autorităţile ruse m-au dat în căutare generală. Prin Interpol.

Acest fapt arată că nu am nicio relaţie cu Federaţia Rusă.

„Am un dosar fabricat în Federaţia Rusă. Au vrut ca prin intermediul meu să ajungă la Constantin Ţuţu. Iar prin intermediul deputatului Ţuţu să ajungă la Vladimir Plahotniuc. Din informaţiile pe care le deţin, dosarul din Federaţia Rusă a fost fabricat la solicitarea fostului preşedinte Igor Dodon. Care în perioada respectivă îl vizita foarte des pe Vladimir Putin.

Din informaţiile pe care le deţin, Vladimir Puțin, în perioada când Plahotniuc se afla la putere în Republica Moldova, a dat indicaţii FSB-lui să pornească dosare împotriva mai multor moldoveni. Astfel, în vizorul lor au nimerit mai mulţi moldoveni. Unii fiind din localitatea în care m-am născut şi eu.

Scopul ruşilor era ca să ajungă, prin intermediul meu la Plahotniuc. A să-l preseze şi să orienteze politica de la Chişinău spre Moscova. Ruşii voiau cu orice preţ să controleze puterea de la Chişinău.

Ruşii au reţinut o persoană, Grejdian, din aceeaşi localitate cu mine, care a fost torturată groaznic. I s-au înfipt ace sub unghii. Nerezistând torturii, acesta a dat declaraţii împotriva mea. Care au stat la baza dosarului penal intentat pe numele meu”m a spus Pruteami..

Oleg Pruteanu a declarat că nu doar el este învinuit pe nedrept pentru trafic de droguri în dosarul din Federaţia Rusă, dar şi Constantin Ţuţu şi Vladimir Plahotniuc.

„La etapa de urmărire penală, Grejdian a spus că nu-l cunoaşte pe Ţuţu şi Plahotniuc. Apoi a fost trnsferat în închisoarea din Vladimir. Unde a fost torturat şi impus să facă declaraţii false.

Declaraţiile lui Grejdian despre cum a fost torturat au fost filmate de avocatul său. Din ele înţelegem cum funcţionează justiţia din Federaţia Rusă. Prin tortură. Grejdian a recunoscut că a dat declaraţii minciunoase în instanţă împotriva la 60 de persoane. Printre care Plahotniuc, Ţuţu şi eu.

Eu cunosc materialele dosarului. Şi după părerea mea, Plahotniuc nu are nicio tangenţă cu traficul de droguri în Rusia. Este un absurd.

Vă explic. Valoarea drogurilor sumată din toate epizoadele din dosarul de la Moscova este de un milion de euro. Cunoscând despre amploarea afacerilor lui Plahotniuc, nu pot să cred că acesta a riscat să se implice în aşa afaceri murdare doar pentru un milion de euro. Pentru Plahotniuc, nu cred că un milion de euro să reprezinte o sumă importantă.

Oleg Pruteanu a fost reţinut şi plasat în arest preventiv de către reprezentanţi ai organelor de drept, care erau afiliaţi lui Plahotniuc. Cum ar fi fostul procuror Lilian Bacalîm şi ofiţerul de poliţie Octavian Sîrbu. Ultimul fiind învinuit într-un dosar de tortură.

Pruteanu are explicaţiile sale pentru aflarea sa îndelungată în Penitenciarul nr. 13 în perioada guvernării lui Plahotniuc.

„Plahotniuc mă ţinea în închisoare pentru a nu fi răpit şi impus de ruşi să dau declaraţii false împotriva lui.

Un alt motiv al aflării mele în arest preventiv a fost ca să mă impună să fac declaraţii mincinoase despre politicianul Renato Usatîui. Care în perioa respectivă era vânat de Plahotniuc. La fel, au vrut să dau declaraţii false şi împotriva altor persoane incomode lui Plahotniuc. Cum ar fi Andrei Năstase.

Eu am refuzat. Pentru că eu nu vreau să-mi construiesc fericirea prin nefericirea altor oameni. Şi, pe lângă dosarul fabricat în Rusia, mi-au mai fabricat încă unul la Chişinău. Pentru aceeaşi faptă”, a comunicat interlocutorul.

Pruteanu a mai declarat că nu-l cunoaşte personal pe Plahotniuc şi nu a comunicat niciodată cu oligarhul. Iar cu Constantin Ţuţu este certat şi nu mai comunică de ani buni.

Oleg Pruteanu a mai spus că nu-l cunoaşte personal pe Grigore Caramalac, alias Bulgarul. Este vorba despre liderul interlop care a fugit la Moscova cu 25 de ani în urmă. Evenimentul Zilei a scris cu un an în urmă despre implicarea lui Caramalac în politica moldovenească. Şi anume prin susţinerea Partidului Socialiştilor, condus de fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon.

„Nu-l cunosc. Niciodată nu l-am văzut şi nici nu am comunicat cu el. Cunosc despre el doar din mass-media”, a spus interlocutorul.

Pe de altă parte, Pruteanu nu infirmă că-l cunoaşte pe activistul Pavel Grigorciuc. În perioada guvernării Plahotniuc, Grigorciuc a fost deţinut într-o celulă vecină cu cea în care se afla Pruteanu.

„Când eram deţinut în subsolul penitenciarului, Grigorciuc se afla peste perete.

Pe urmă, când deja era în libertate, Grigorciuc a venit ca martor într-o şedinţă de judecată în dosarul meu. Şi a depus declaraţii despre condiţiile inumane de detenţie în care mă aflam. Nu pot să spun că am avut cu el o declaraţie prietenească sau duşmănoasă.

Conflictul dintre noi a apărut după ce Grigorciuc a început să apere în instanţă un pedofil. Apoi la mine au ajuns informaţii că Grigorciuc ar fi abuzat un copil de opt ani. Am încercat să vorbesc cu el. Dar s-a supărat şi m-a ameninţat. El m-a ameninţat şi de atunci mă atacă de câte ori are ocazia. Răspândeşte calomnii despre mine, informaţii false. Nu mi-am cumpărat şi nici nu mi-am construit vre-o casă.

El invocă că am fost pus în libertate de actuala guvernare. Dar eu am fost pus în libertate prin hotărâre judecătorească. Nu de guvernare.

Am auzit că Grigorciuc este omul lui Caramalac. Din câte ştiu, Grigorciuc este finanţat de serviciilespeciale din Rusia pentru pentru denigrarea imaginii guvernării pro-occidentale şi a preşedintei Maia Sandu. Iar această denigrare o realizează şi prin intermediul numelui şi a imaginii mele”, a comentat Pruteanu..

Oleg Pruteanu infirmă că este liderul unei grupări criminale şi susţine că gruparea „Borman” nu există.

Pruteanu nu recunoaşte nici pseudonimul „Borman”. Şi că acesta este o invenţie a unor angajaţi ai organelor de drept care au primit comanda să-i fabrice dosarele.

„Am fost ţinut în închisoare în condiţii inumane şi degradante. Singur într-o celulă din subsol. Dacă eram autoritate criminală, atunci puteam să am alte condiţii de detenţie.

Nu am avut nimic comun cu elemente de crimă organizată. Nu am comis infracţiuni. Nu am nicio condamnare. Iar dosarele penale mi-au fost fabricate cu implicarea mai multor turnători şi agenţi sub acoperire din Republica Noldova. Care lucrează la indicaţia şi în interesele Federaţiei Ruse”, a spus Pruteanu.

EvZ îşi cere scuze pentru calitatea proastă a înregistrării video, întâlnirea cu Pruteanu fiind una neplanificată, promptă, nefiind pregătiţi tehnic.