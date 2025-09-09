International Polonia a reținut un agent din Belarus cu ajutor de la autoritățile din România și Cehia







Premierul Donald Tusk a anunțat că Agenția de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a reținut luni un agent belarus, în cadrul unei operațiuni desfășurate împreună cu servicii partenere din mai multe state europene, inclusiv România și Cehia., potrivit Reuters.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus, acuzat că a susținut activitățile ostile ale serviciilor de informații de la Minsk împotriva Poloniei. Măsura survine în contextul unei operațiuni de securitate desfășurate în cooperare cu parteneri externi, menită să prevină divulgarea de informații clasificate și să protejeze integritatea națională.

În cadrul aceleiași operațiuni, fostul adjunct al serviciilor de spionaj din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut de autoritățile românești prin DIICOT pentru transmiterea de informații secrete către KGB-ul belarus.

Autoritățile poloneze se află în prim-planul unui caz complex de securitate internațională, pe fondul creșterii tensiunilor cu Minsk. Expulzarea unui diplomat belarus, coordonată împreună cu parteneri europeni, survine într-un context în care Cehia a luat o măsură similară, iar România investighează implicarea unui fost oficial de rang înalt al SIS e din Republica Moldova, suspectat că ar fi divulgat informații clasificate către serviciile belaruse.

Televiziunea de stat din Belarus a raportat joi că un tânăr născut în 1998 și rezident la Cracovia a fost reținut în localitatea Lepel, regiunea Vitebsk, fiind surprins în imagini alături de un ofițer KGB. Bărbatul, membru al clerului, ar fi recunoscut că se afla pe teritoriul belarus pentru a strânge informații despre exercițiile militare Zapad.

România a participat împreună cu Polonia și Cehia, ambele state membre NATO și UE, la o operațiune comună menită să contracareze activitățile de spionaj ale Belarusului, potrivit declarațiilor oficiale. În ultimii ani, ambele țări s-au confruntat cu intensificarea tentativelor de influență și infiltrare informativă venite dinspre Rusia și Belarus.

Autoritățile române au luat măsuri repetate împotriva diplomaților și cetățenilor străini suspectați de activități incompatibile cu statutul lor, în special în contextul conflictului din Ucraina. Serviciile de informații de la Praga au semnalat în rapoartele anuale rețelele de spionaj rusești și belaruse și au sprijinit inițiativele Uniunii Europene de reducere a prezenței diplomatice ruse pe teritoriul comunitar.