International Cehia va expulza un diplomat din Belarus, acuzat de spionaj. Cazul are legături și în România







Cehia va expulza un diplomat din Belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunțat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, cazul având legătură cu cel în care, în România, un fost oficial de rang înalt al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) din Republica Moldova este cercetat, bănuit că a divulgat informaţii secrete către serviciul KGB din Belarus, potrivit Reuters.

Serviciul de contrainformaţii din Cehia a anunțat că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se forma în Europa, recruta agenţi şi aduna informaţii sensibile”.

Relațiile dintre Minsk și numeroase țări din Europa Centrală au devenit din ce în ce mai tensionate după ce Ucraina a fost invadată de Rusia în 2022. Totuși, spre deosebire de România și Republica Cehă, Ungaria a păstrat relații diplomatice cordiale cu Rusia și Belarus, notează Reuters.

Rozbili jsme běloruskou zpravodajskou síť v Evropě! Bezpečnostní informační služba společně se zpravodajskými službami Rumunska a Mad'arska úspěšně zasáhly a rozbily běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropē. V souvislosti s touto mezinárodní operací rozhodlo @mzvcr o… pic.twitter.com/XFvUii3VVf — BIS (@biscz) September 8, 2025

Radio Praga Internațional a transmis că diplomatului belarus i s-au acordat 72 de ore pentru a părăsi Cehia.

În România, DIICOT a anunțat că anchetează un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, în vârstă de 47 de ani, acuzat de trădare.

Autoritățile din România, Cehia și Ungaria au colaborat cu Eurojust, agenția UE pentru cooperare în domeniul justiției penale, pentru a reține o persoană anchetată pentru trădare, suspectată că a transmis constant secrete de stat.

Suspectul s-ar fi întâlnit, în 2024 și 2025, la Budapesta, cu ofițeri de informații ai Comitetului de Securitate al Statului (KGB) din Belarus. Potrivit unui comunicat Eurojust, aceste întâlniri au pus în pericol securitatea națională a României.

Probele din dosar arată că persoana respectivă a divulgat neautorizat secrete de stat către ofițeri ai serviciilor secrete din Belarus, începând din 2024. Eurojust a precizat că suspectul a ocupat anterior o funcție de conducere la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

Autoritățile din România, Cehia și Ungaria, cu sprijinul Eurojust, au făcut schimb de informații și probe, reușind să demonstreze activitatea infracțională a persoanei vizate. Persoana a fost capturată în România în după-amiaza zilei de 8 septembrie.