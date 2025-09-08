Justitie Viorel Melnic, apropiat al lui Ilan Șor, reținut alături de alți 14 suspecți în dosarul de corupere electorală







Republica Moldova. 15 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după ce ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au efectuat 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Operațiunea face parte dintr-un dosar complex ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice. Coruperea alegătorilor și spălarea de bani, fiind una dintre cele mai ample acțiuni desfășurate în ultimele săptămâni.

Printre cei vizați de anchetă s-ar număra și fostul deputat Viorel Melnic. Acesta fiind cunoscut drept unul dintre apropiații lui Ilan Șor. Potrivit presei, acesta ar fi fost reținut duminică, 7 septembrie, însă instituțiile statului nu au confirmat oficial informația. Surse apropiate investigației susțin că Melnic ar fi jucat un rol important în gestionarea resurselor financiare folosite pentru coruperea alegătorilor înaintea scrutinului din 28 septembrie.

Potrivit CNA, investigațiile se concentrează asupra unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, Inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți. Suspecții ar fi pus în aplicare un plan infracțional bine structurat, menit să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare. Alegătorilor le-ar fi fost promise sume de bani, bunuri sau servicii în schimbul sprijinului electoral pentru o anumită formațiune.

”Anchetatorii au identificat mai multe cazuri de recrutare a cetățenilor pentru a participa la scrutin în schimbul unor beneficii materiale. Acest lucru constituie o încălcare gravă a legislației electorale”, se menționează în comunicatul CNA.

În cadrul urmăririi penale, oamenii legii au documentat tranzacții financiare suspecte în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei. Sumele au fost transferate atât în valută națională, cât și în monede virtuale, inclusiv 185.000 USDT, utilizate pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor.

În timpul perchezițiilor, ofițerii au ridicat aproximativ trei milioane de lei în diverse valute. De asemenea dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, materiale cu conținut electoral și alte probe ce indică asupra unui sistem bine pus la punct de influențare a alegătorilor.

Toate cele 15 persoane reținute au fost plasate în izolatoarele de urmărire penală, iar ancheta urmează să stabilească întreaga schemă de finanțare și amploarea coruperii electorale.

Amintim că, săptămâna trecută, oamenii legii au desfășurat peste 100 de percheziții într-un alt dosar similar, soldat cu reținerea a nouă persoane, printre care viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice.