Justitie Operațiune de amploare: 60 de percheziții și patru rețineri în dosar electoral. Irina Vlah, în vizor







Republica Moldova. Autoritățile au declanșat, marți dimineață, o operațiune de amploare în sudul Republicii Moldova. 60 de percheziții sunt în desfășurare, vizând coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Printre cei vizați se află și Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”. Patru persoane au fost deja reținute, iar ancheta implică atât membri ai unor formațiuni politice, cât și instituții publice.

„Inspectoratul Național de Investigații, împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, efectuează perchezițiile într-un dosar penal complex, care vizează acțiuni ilegale săvârșite în proporții mari”, menționează oamenii legii.

Percheziții au efectuat și ofițieri Centrului Național Anticorupție (CNA) în mai multe locații din Chișinău, inclusiv în instituții publice. În total, 17 persoane sunt suspectate de implicare în finanțarea ilegală a unui partid politic. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi oferit mijloace financiare activiștilor politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral.

De asemenea, ancheta a scos la iveală episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști și colectarea de semnături contra plată pentru susținerea unor politicieni.

„Persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral”, a precizat CNA.

IGP a subliniat că la acțiunile din sud participă și colegii de la CNA, însă nu la aceleași adrese. „Important este că până la această oră toate ușile la care am bătut au fost deschise”, a transmis instituția.

Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că printre cei vizați se află și membri ai formațiunii sale.

„După cum am avertizat ieri, guvernarea a trecut la o nouă etapă în încercarea de a ne reduce la tăcere. De dimineață la unii colegi din Partidul Republican INIMA MOLDOVEI au loc percheziții. Motivul, evident, e inventat și formal. Scopul real - încercarea de a ne intimida și a ne discredita. În pofida terorii grupării PAS, vom continua lupta cu regimul galben până la plecarea lui completă de la putere. Adevărul e de partea noastră și noi vom învinge, iar cei care comit acum abuzuri și fărădelegi - vor răspunde”, a scris Irina Vlah pe Facebook.

Partidul „Inima Moldovei” face parte din Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie.