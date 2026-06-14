Iranul cere măsuri stricte la Cupa Mondială 2026. Solicitare către FIFA

Federația Iraniană de Fotbal a cerut FIFA să se asigure că în stadioanele de la Cupa Mondială 2026 va fi afișat exclusiv steagul oficial al Iranului. Solicitarea a fost făcută înaintea debutului selecționatei iraniene la turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic, pe fondul temerilor că membri ai diasporei iraniene vor afișa simboluri asociate opoziției față de regimul de la Teheran.

Președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a afirmat sâmbătă că FIFA are responsabilitatea de a aplica regulamentele referitoare la simbolurile afișate pe stadioane în timpul competiției.

Așteptată duminică la Los Angeles, reprezentativa Iranului urmează să întâlnească luni Noua Zeelandă, în primul său meci de la Cupa Mondială 2026.

Subiectul este unul sensibil în contextul în care Los Angeles găzduiește una dintre cele mai numeroase comunități iraniene din afara țării, o parte importantă a acesteia fiind formată din opozanți ai Republicii Islamice.

Mai multe organizații au anunțat manifestații în apropierea stadionului unde va avea loc partida cu Noua Zeelandă. Participanții intenționează să afișeze fostul steag al Iranului, utilizat înainte de revoluția islamică, simbol reprezentat prin culorile verde, alb și roșu și emblema leului și a soarelui.

Există și posibilitatea ca unii protestatari să intre în stadion și să huiduie imnul Iranului, situație care s-a mai produs la Cupa Mondială din Qatar, în 2022.

În acest context, autoritățile de la Teheran au transmis avertismente ferme. Ministrul iranian al Sportului, Ahmad Donyamali, a declarat că Iranul va monitoriza atent situația din tribune, inclusiv afișarea unor simboluri sau mesaje considerate ostile regimului.

Potrivit oficialului, apariția unor astfel de simboluri ar putea determina solicitarea întreruperii meciului.

Regulamentele FIFA interzic introducerea în stadioane a accesoriilor cu caracter politic. Cu toate acestea, aplicarea acestor reguli a variat la competițiile anterioare, iar modul în care vor fi tratați spectatorii care dețin bilete rămâne neclar.

„Am transmis steagul oficial al ţării noastre către FIFA, care depune eforturi pentru a rezolva problemele şi s-a arătat cooperantă”, a continuat domnul Taj. „Cu toate acestea, a reuşit să rezolve anumite probleme, în timp ce altele rămân nerezolvate. Sperăm că situaţia se va îmbunătăţi în viitor”, a adăugat el.

Presiunea asupra reprezentativei Iranului este amplificată și de contextul geopolitic din regiune. După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, participarea echipei la Cupa Mondială a rămas incertă până aproape de startul competiției.

În plus, autoritățile americane au refuzat acordarea vizelor pentru aproximativ 15 membri ai delegației iraniene. Din acest motiv, reprezentativa și-a mutat în ultimul moment baza de pregătire la Tijuana, în Mexic, unul dintre cele trei state organizatoare ale Cupei Mondiale 2026, alături de Statele Unite și Canada