Update ora 17.10. Autoritățile iraniene au transmis sâmbătă că nu există perspective pentru semnarea unui memorandum de înțelegere cu Statele Unite în următoarele 24 de ore, în pofida declarațiilor venite anterior din partea Pakistanului, țară implicată în medierea conflictului. Teheranul susține că un acord rămâne posibil, însă nu va fi parafat duminică și că discuțiile continuă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaïl Baghaei, a declarat pentru agenția oficială IRNA că documentul aflat în negociere nu va fi semnat în cursul zilei de duminică.

„Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine”, a declarat oficialul iranian.

Acesta a explicat că există în continuare posibilitatea încheierii memorandumului în perioada următoare, însă autoritățile de la Teheran evită să avanseze o dată exactă.

Potrivit lui Baghaei, procesul diplomatic se află într-o etapă sensibilă și necesită o abordare prudentă. Oficialul iranian a afirmat că data semnării nu poate fi stabilită cu exactitate din cauza evoluției negocierilor și a ceea ce a descris drept „ezitarea” celeilalte părți implicate în discuții. În aceste condiții, Teheranul susține că este mai realist să fie luate în calcul „zilele următoare” pentru eventuala parafare a documentului.

Poziția exprimată de Iran vine la doar câteva ore după ce premierul pakistanez Shehbaz Sharif a vorbit despre posibilitatea finalizării iminente a acordului. Șeful guvernului de la Islamabad, al cărui stat joacă rolul de mediator între Washington și Teheran, a afirmat anterior că înțelegerea de pace ar putea fi încheiată „probabil” în următoarele 24 de ore.

Pakistanul este implicat în facilitarea dialogului dintre cele două state, în încercarea de a pune capăt conflictului care afectează regiunea Orientului Mijlociu.

Deocamdată însă, declarațiile venite de la Teheran indică faptul că procesul de negociere nu a ajuns încă în punctul semnării oficiale a memorandumului și că discuțiile continuă între părțile implicate.

Știrea inițială: Statele Unite și Iranul sunt aproape de primul acord oficial după mai bine de trei luni de conflict, potrivit unui anunț făcut sâmbătă de premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif. Țara care a intermediat negocierile susține că documentul preliminar ar putea fi semnat în următoarele 24 de ore, urmând ca discuțiile tehnice să continue săptămâna viitoare,-potrivit Reuters.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a afirmat că cele două părți au ajuns la un cadru de înțelegere care poate deschide calea către încheierea războiului început la sfârșitul lunii februarie. Potrivit acestuia, acordul inițial ar urma să fie semnat în format electronic, iar ulterior vor fi organizate întâlniri tehnice pentru stabilirea detaliilor de implementare.

„Suntem mai aproape ca niciodată de un acord de pace. Finalizarea fiind aşteptată probabil în următoarele 24 de ore, Pakistanul se pregăteşte pentru semnarea electronică a acordului de pace imediat după aceea, urmată de discuţii la nivel tehnic săptămâna viitoare”, a declarat Sharif.

Liderul pakistanez a apreciat că documentul aflat în negociere poate reprezenta punctul de plecare pentru stabilizarea regiunii.

„Suntem încrezători că acest acord de pace istoric va constitui o bază solidă pentru o pace durabilă”, a spus premierul Pakistanului.

Semnale privind apropierea unei înțelegeri au venit și din partea celor două state implicate direct în conflict. Un oficial american de rang înalt a declarat că textul acordului este convenit în mare parte și că administrația de la Washington se așteaptă la o semnare în perioada imediat următoare. La Teheran, ministrul de Externe Abbas Araghchi a susținut că proiectul actual reflectă interesele Iranului și a lăsat să se înțeleagă că doar anumite aspecte mai pot fi ajustate.

„Iranul este câştigătorul războiului cu SUA”, a declarat Araghchi.

Potrivit informațiilor apărute până acum, documentul preliminar include reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și ridicarea blocadei navale impuse de Statele Unite asupra porturilor iraniene. Mai multe surse implicate în negocieri au declarat că Washingtonul ar urma să deblocheze miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și să reducă restricțiile privind exporturile de petrol ale Iranului. În schimb, Teheranul ar permite funcționarea normală a uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu energie.

Una dintre cele mai dificile teme rămâne programul nuclear iranian. Oficialii americani susțin că acordul deschide calea către eliminarea programului nuclear al Iranului și către distrugerea rezervelor de uraniu puternic îmbogățit.

Teheranul respinge însă această variantă. Ministrul iranian de Externe a declarat că țara sa dorește păstrarea stocurilor într-o formă diluată și nu acceptă desființarea programului nuclear.

Negocierile pe această temă ar urma să continue pe parcursul unei perioade de aproximativ 60 de zile.

Surse apropiate discuțiilor au afirmat că proiectul de acord conține și referiri la eventuale compensații pentru Iran, precum și la renunțarea de către Statele Unite la unele solicitări privind programul de rachete al Teheranului.

Washingtonul contestă însă existența unor astfel de prevederi în forma actuală a documentului.

Aceste diferențe arată că, deși negocierile au avansat semnificativ, nu toate aspectele au fost clarificate înaintea semnării.

În paralel cu eforturile diplomatice, incidentele militare continuă. La câteva ore după declarațiile ministrului iranian de Externe, armata americană a interceptat și doborât mai multe drone iraniene care se îndreptau către Strâmtoarea Ormuz. Surse citate de Reuters au afirmat că aparatele reprezentau un risc pentru navele comerciale care tranzitează zona.

Comandamentul Central al SUA a confirmat operațiunea și a transmis că traficul maritim prin strâmtoare nu a fost afectat. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a izbucnit pe 28 februarie, după atacurile lansate de SUA și Israel asupra unor obiective iraniene. Ulterior, Teheranul a răspuns prin lovituri asupra unor ținte americane din regiunea Golfului, iar Hezbollah a reluat atacurile împotriva Israelului.

Războiul a provocat mii de victime și a generat efecte importante asupra piețelor energetice internaționale, prin creșterea prețurilor la petrol și gaze.