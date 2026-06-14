Liberalul Adrian Veștea nu a vrut să facă parte din Guvernul Bolojan când s-au împărțit portofoliile de miniștri. Cu o vastă experiență în PNL și fost ministru al Agriculturii, Veștea a ales, în 2025, să rămână președinte al Consiliului Județean Brașov.

Veștea a fost ministru liberal al Dezvoltării în guvernarea Ciucă-Ciolacu (USL-ul pe nou!). Este vicepreședinte al PNL, dar a refuzat desemnarea lui ca ministru al Agriculturii în Guvernul Bolojan. Adrian Veștea este economist, cu studii temeinice și cu realizări care i-au confirmat profesionalismul în toate funcțiile pe care le-a deținut.

Adrian Veștea a stat departe de Bolojan încă de când acesta a fost investit premier

În momentul în care au apărut zvonurile că va fi nominalizat la Ministerul Agriculturii, Adrian Veștea a avut o declarație tranșantă în presa locală din Brașov, unde toată lumea era îngrijorată că va părăsi problemele județului pentru un post mare la București, alături de premierul Ilie Bolojan.

În august 2025, Adrian Veștea a declarat că rămâne la Consiliul Județean Brașov: „Nu-mi doresc niciun minister. Voi rămâne la Consiliul Județean Brașov. Nu plec nicăieri, am multe proiecte de finalizat aici.”

Poziția clară și fermă a fost apreciată de brașoveni ca un semn de stabilitate și responsabilitate față de comunitatea locală. Faptul că acum, într-o situație de criză majoră, Adrian Veștea a acceptat să părăsească județul în care e apreciat pentru lucrurile pe care le-a făcut, probabil că va fi înțeles în altă cheie decât cea avansată de simpatizanții lui Ilie Bolojan.

Adrian Veștea va fi un premier cu avere

Adrian Veștea, economist de profesie, și-a dezvăluit averea în 2023, când era ministru Dezvoltării și a completat declarația obligatorie. Are două terenuri agricole de circa 3,5 ha la Râșnov (unde a fost și primar în 3 mandate) și încă două terenuri intravilane în localitate, care însumează aproape 1 hectar.

Tot la Râșnov, locul de unde se trage familia sa, deține și sub un hectar depădure (aproape 6.000 de mp). În localitate mai are o casă de 570 mp, iar la Brașov un apartament de 51 mp.

Are un autoturism, iar în conturi economii de 320.000 de lei, 10.000 de euro și 20.000 de dolari. Avea la vremea respectivă plasamente la Trezoreria Râșnov de 60.000 de lei și a câștigat 20.000 de lei din chirii.